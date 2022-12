Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11, ThinkPad X1 Yoga G8 oraz ThinkPad X1 Nano G3 - biznesowe laptopy z Intel evo

We wcześniejszych materiałach omówiliśmy poszczególne nowości firmy Lenovo na 2023 rok. Informowaliśmy już o multimedialnych laptopach Lenovo IdeaPad, zestawie komputerowym IdeaCentre Mini oraz monitorach ThinkVision z ekranami 4K IPS oraz podświetleniem Mini LED. Ostatnią grupą produktową, którą chcielibyśmy omówić, są biznesowe ultrabooki z rodziny ThinkPad. Producent ujawnił modele ThinkPad X1 Carbon G11, ThinkPad X1 Yoga G8 oraz ThinkPad X1 Nano G3, wszystkie oparte na procesorach Intel Raptor Lake i z certyfikatem Intel evo. Wygląda na to, że nowsze podzespoły to największa zmiana w urządzeniach.

Lenovo zaprezentowało odświeżone modele biznesowych ultrabooków ThinkPad: ThinkPad X1 Carbon G11, ThinkPad X1 Yoga G8 oraz ThinkPad X1 Nano z Intel Raptor Lake oraz certyfikatem Intel evo.

Laptopy Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11, ThinkPad X1 Yoga G8 oraz ThinkPad X1 Nano G3 będą oparte na procesorach Intel Core 13. generacji z serii Raptor Lake-P. W dwóch pierwszych przypadkach możemy liczyć na obsługę do 64 GB pamięci RAM typu LPDDR5 (Dual Channel, RAM lutowany). Znacznie gorzej wygląda to w modelu X1 Nano G3, gdzie do dyspozycji będzie co najwyżej 16 GB LPDDR5, również lutowanej. Wszystkie komputery wspierają magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 1 TB (ThinkPad X1 Nano G3) lub 2 TB (pozostałe modele).

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11 Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 Lenovo ThinkPad X1 Nano G3 Procesor Intel Core i5 oraz Core i7 13. generacji (Raptor Lake-P) Intel Core i5 oraz Core i7 13. generacji (Raptor Lake-P) Intel Core i5 oraz Core i7 13. generacji (Raptor Lake-P) Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Dedykowany układ - - - Pamięć RAM Do 64 GB LPDDR5 (Dual Channel) Do 64 GB LPDDR5 (Dual Channel) Do 64 GB LPDDR5 (Dual Channel) Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 1 TB) Ekran 14" 1920 x 1200 IPS

16:10, 400 nitów, 100% sRGB



14" 1920 x 1200 IPS

16:10, 400 nitów, 100% sRGB, dotyk



14" 1920 x 1200 IPS

16:10, 500 nitów, 100% sRGB, dotyk, Privacy Guard



14" 2240 x 1400 IPS

16:10, 300 nitów, 100% sRGB



14" 2880 x 1800 OLED

16:10, 400 nitów, 100% DCI-P3, Dolby Vision 14" 1920 x 1200 IPS

16:10, 400 nitów, 100% sRGB, dotyk



14" 1920 x 1200 IPS

16:10, 500 nitów, 100% sRGB, dotyk, Privacy Guard



14" 3840 x 2400 OLED

16:10, 400 nitów, 100% DCI-P3, dotyk, Dolby Vision 13" 2160 x 1350 IPS

16:10, 450 nitów, 100% sRGB



13" 2160 x 1350 IPS

16:10, 450 nitów, 100% sRGB, dotyk Złącza 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Audio-jack 3.5 mm

1x nano SIM 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Audio-jack 3.5 mm

1x nano SIM 2x Thunderbolt 4

1x Audio-jack 3.5 mm

1x nano SIM Łączność Intel WiFi 6E

4G LTE (nano SIM / eSIM)

5G (nano SIM / eSIM)

Bluetooth 5.1 Intel WiFi 6E

4G LTE (nano SIM / eSIM)

5G (nano SIM / eSIM)

Bluetooth 5.1 Intel WiFi 6E

4G LTE (nano SIM / eSIM)

5G (nano SIM / eSIM)

Bluetooth 5.1 Kamera internetowa Full HD RGB lub Full HD IR z Windows Hello Full HD RGB lub Full HD IR z Windows Hello Full HD IR z Windows Hello Akumulator 57 Wh 57 Wh 49,6 Wh Wymiary 315,6 x 222,5 x 15,3 mm 314,4 x 222,3 x 15,5 mm 293,3 x 208,1 x 14,7 mm Waga 1,12 kg 1,38 kg 0,99 kg System Windows 10 Pro (z możliwością aktualizacji do W11 Pro)

Linux Ubuntu, Fedora Windows 10 Pro (z możliwością aktualizacji do W11 Pro)

Linux Ubuntu, Fedora Windows 10 Pro (z możliwością aktualizacji do W11 Pro)

Linux Ubuntu

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11 zaoferuje także najwięcej opcji ekranów: będą zarówno panele 1920 x 1200 pikseli (z dotykiem lub bez), matryca 2240 x 1400 pikseli (IPS) oraz OLED 2.8K (2880 x 1800 pikseli) z obsługą HDR Dolby Vision. ThinkPad X1 Yoga G8 również doczeka się wersji z ekranem OLED, aczkolwiek tutaj będzie to już UHD+ (3840 x 2400 pikseli). Wszystkie modele zaoferują obsługę łączności 4G LTE jak i 5G (zarówno z wykorzystaniem karty nano SIM jak i wirtualnego eSIM), a także bezprzewodowej łączności Intel WiFi 6E oraz Bluetooth 5.1. Możemy ponadto liczyć na wykorzystanie kamer Full HD (co jest wymogiem dla otrzymania certyfikatu Intel evo). Co ciekawie, laptopy na dzień dobry mają preinstalowany system Windows 10 Pro z możliwością aktualizacji do Windows 11 Pro. Nie zabraknie również możliwości zmiany na Linux Ubuntu oraz Linux Fedorę (tylko X1 Carbon i Yoga). Dostępność laptopów planowana jest na kwiecień 2023 roku.



Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11



Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8



Lenovo ThinkPad X1 Nano G3

Źródło: Lenovo