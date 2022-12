Lenovo ThinkVision P32pz-30 oraz Lenovo ThinkVision P27pz-30 - biurowe monitory 4K z podświetleniem Mini LED

Lenovo jeszcze przed rozpoczęciem targów CES 2023 zdecydowało się na ujawnienie szeregu nowości produktowych na przyszły rok. Pisaliśmy już o multimedialnych laptopach IdeaPad Pro 5(i) oraz IdeaPad Slim 5(i) z procesorami Intel Core 13. generacji oraz AMD Ryzen 7000. Pisaliśmy także o niewielkim zestawie komputerowym w postaci Lenovo IdeaCentre Mini, także bazującym na układach Intel Core i7 13. generacji. Producent przygotował także nowości dla rynku monitorów - mowa o urządzeniach Lenovo ThinkVision P32pz-30 oraz ThinkVision P27pz-30. W obu przypadkach możemy liczyć na wysoką rozdzielczość 4K.

Lenovo prezentuje monitory ThinkVision P32pz-30 oraz ThinkVision P27pz-30 z ekranami 4K IPS i podświetleniem typu Mini LED.

Nowe propozycje Lenovo przygotowane głównie z myślą o pracy biurowej oraz wykorzystywaniu w domu. Monitory nie oferują wysokiej częstotliwości obrazu (raptem 60 Hz), zamiast tego mają charakteryzować się wysoką jakością samego obrazu. W tym celu wykorzystano panele IPS oraz dodatkową warstwę podświetlenia Mini LED z 1152 niezależnymi strefami podświetlenia (co wpłynie w rzeczywistości na znacznie wyższy kontrast i lepszą czerń niż wynika to z suchej specyfikacji monitorów). W obu modelach otrzymamy również rozdzielczość 4K.

Lenovo ThinkVision P32pz-30 Lenovo ThinkVision P27pz-30 Matryca IPS IPS Przekątna 31,5" 27" Rozdzielczość 3840 x 2160 3840 x 2160 Podświetlenie Mini LED (1152 strefy) Mini LED (1152 strefy) Odświeżanie 60 Hz 60 Hz Zakrzywienie - - Czas reakcji ? ? Kontrast statyczny 1000:1 1000:1 Luminancja 600 nitów (SDR), 1000 nitów (HDR) 600 nitów (SDR), 1000 nitów (HDR) HDR HDR10, HLG

VESA DisplayHDR 1000 HDR10, HLG

VESA DisplayHDR 1000 Pokrycie barw 99% Adobe RGB

99% DCI-P3

80,5% Rec.2020 99% Adobe RGB

99% DCI-P3

80,5% Rec.2020 Głębia barw 10-bit (8-bit + FRC) 10-bit (8-bit + FRC) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

1x DisplayPort 1.4 (out)

1x USB 4.0 typu C (40 Gbps) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

1x DisplayPort 1.4 (out)

1x USB 4.0 typu C (40 Gbps) Inne złącza Ethernet RJ-45, Audio-jack 3.5 mm Ethernet RJ-45, Audio-jack 3.5 mm HUB USB 4x USB 3.2 typu A + 1 USB 3.2 typu C 4x USB 3.2 typu A + 1 USB 3.2 typu C Głośniki - - Cena 1999 USD (sierpień 2023) 1699 USD (sierpień 2023)

Lenovo ThinkVision P32pz-30 oraz ThinkVision P27pz-30 mają ponadto oferować rozbudowane zaplecze portów. Do dyspozycji otrzymamy po 2 porty HDMI 2.1, dwa DisplayPort 1.4 (jeden typu in i jeden typu out), a także USB 4.0 typu C o przepustowości 40 Gbps. Do tego dochodzi HUB USB z czterema portami USB 3.2 typu A oraz jednym USB 3.2 typu C z dodatkową możliwością ładowania innych urządzeń. Finalnie dostaniemy również sieciowy Ethernet RJ-45 (10M / 100M / 1000M), fizyczny przełącznik KVM oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. W obu modelach otrzymujemy również certyfikat VESA DisplayHDR 1000 (jasność to 1000 nitów w trybie HDR, 600 nitów w trybie SDR). Dostępność planowana jest na sierpień 2023, a ceny ustalono na poziomie 1699 USD za 27-calowy wariant oraz 1999 USD za 32-calowy model.

