Lenovo IdeaCentre Mini - miniaturowy zestaw komputerowy z procesorami Intel Core i7 13. generacji Raptor Lake

Laptopy Lenovo IdeaPad Pro 5 (14", 16"), Lenovo IdeaPad Pro 5i (14", 16"), Lenovo IdeaPad Slim 5 (14", 16") oraz Lenovo IdeaPad Slim 5i (14", 16") to nie jedyne nowości jakie producent pokaże na zbliżających się targach CES 2023 w Las Vegas, ale które zdecydowano się pokazać już teraz. Kolejną ciekawą nowością jest miniaturowy zestaw komputerowy w postaci Lenovo IdeaCentre Mini, który będzie oparty na 13. generacji procesorów Intel Raptor Lake. Ze swoją białą obudową, nowy IdeaCentre Mini może się dobrze prezentować w wielu biurach.

Lenovo prezentuje zestaw komputerowy IdeaCentre Mini, który zbudowano na bazie procesorów Intel Core i7 13. generacji.

Nie wszystkie szczegóły specyfikacji Lenovo IdeaCentre mini zostały ujawnione, co związane jest z faktem że Intel wciąż nie zaprezentował mobilnych układów 13. generacji Raptor Lake, a to właśnie one będą sercem nowego zestawu komputerowego. Wiemy jednak, że będą to układy z serii Intel Core i7 w połączeniu ze zintegrowanym układem graficznym Iris Xe Graphics. Procesor Raptor Lake zostanie sparowany z maksymalnie 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz w dwóch slotach SO-DIMM. Do dyspozycji będą również dwa złącza M.2 dla SSD PCIe 4.0 x4 NVMe.

Lenovo IdeaCentre Mini Procesor Intel Core i7 13. generacji Raptor Lake Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ - Pamięć RAM 8 (Single Channel) lub 16 GB (Dual Channel) DDR4 3200 MHz (dwa sloty SO-DIMM) Magazyn danych 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (256 / 512 GB / 1 TB) Złącza (front) 1x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x Audio-jack 3.5 mm Złącza (tył) 1x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 2.0 typu A

1x HDMI 2.1 TMDS (18 Gbps)

1x DisplayPort 1.4b

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit Łączność Przewodowa - Ethernet RJ-45

Bezprzewodowa - WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Zasilacz Wbudowany o mocy 150 W Waga 1,81 kg Wymiary 195 x 191 x 38,8 mm System Windows 11 Home lub Pro (wersja Pro tylko na wybranych rynkach)

Komputer Lenovo IdeaCentre Mini będzie miał do dyspozycji takie porty jak Thunderbolt 4, HDMI 2.1 TMDS (a więc o przepustowości identycznej jak przy HDMI 2.0 - 18 Gbps, umożliwiającej połączenie ekranu 4K z odświeżaniem 60 Hz), DisplayPort 1.4b, cztery porty USB typu A (z czego trzy to USB 3.2 Gen.2), dodatkowy USB 3.2 typu C Gen.2 (zgodny z DP 1.4), sieciowy Ethernet RJ-45 oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Zestaw posiada wbudowany zasilacz o mocy 150 W, toteż do komputera wystarczy wpiąć tylko kabel zasilający. Waga urządzenia wynosi 1,81 kg, a wymiary to 195 x 191 x 38,8 mm, mowa zatem o kompaktowym zestawie. Data premiery sklepowej oraz cena zostanie podana w późniejszym czasie.

Źródło: Lenovo, PurePC