Test Lenovo ThinkPad Z13 1. generacji - biznesowy ultrabook z procesorem AMD Ryzen 7 PRO 6850U i układem Radeon 680M

Niedawno opublikowaliśmy test biznesowego notebooka Lenovo ThinkPad Z16 1. generacji, który wyposażono w procesor AMD Ryzen 7 PRO 6850H oraz układ graficzny Radeon RX 6500M. Jeszcze przy tamtej publikacji pisaliśmy, że do testów otrzymaliśmy również mniejszą wersję w postaci ThinkPada Z13 1. generacji. Spędziłem z nim już jakiś czas i nadeszła pora na podsumowanie wrażeń, które towarzyszyły mi podczas testów. Pod względem designu czy jakości wykonania mamy do czynienia z podobnym urządzeniem. Ciekawie było sprawdzić jak w tej ekstremalnie zmniejszonej wersji (mimo 13 cali jest to naprawdę malutki komputer) poradzi sobie procesor AMD Ryzen 7 PRO 6850U oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 680M. No i pozostaje cena, będąca już pełnoprawnie na poziomie flagowych ultrabooków z układami Intel Core 12. generacji.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo ThinkPad Z13 1. generacji charakteryzuje się wszystkim tym, co odznacza także większy model ThinkPad Z16 1. generacji. Mamy zatem mocne ukierunkowanie na aspekt ekologiczny (obudowa wykonana z aluminium, które pochodzi w całości z recyklingu; pozłacane opakowanie również pochodzące z tworzywa z recyklingu oraz możliwość skonfigurowania urządzenia wraz z wybraniem usługi CO2 Offset, w którym możemy zredukować ślad węglowy zarówno podczas samej produkcji sprzętu jak również podczas eksploatacji komputera) jak również na kwestie związane z gwarancją (w standardzie otrzymujemy 3-letnią gwarancję Lenovo Premier Support, działająca na zasadzie Next Buissnes Day wraz z całodobową infolinią wsparcia technicznego). Co natomiast oferuje sam Lenovo ThinkPad Z13 1. generacji? Oprócz procesorów AMD Ryzen PRO 6000 (oprócz Ryzen 7 PRO 6850U dostępna jest także konfiguracja z AMD Ryzen 7 PRO 6860Z, który charakteryzuje się nieco wyższymi zegarami), znajdziemy także dwa warianty matryc - jedna to IPS o niskim poborze mocy (1 W), co pozytywnie wpłynie na czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Drugi typ to OLED o rozdzielczości 2.8K (a dokładniej to 2880 x 1800 pikseli). Do testów otrzymaliśmy podstawową konfigurację, składającą się z procesora AMD Ryzen 7 PRO 6850U, 16 GB RAM LPDDR5 oraz ekranu IPS Low Power.

Lenovo ThinkPad Z13 1. generacji to drugi ultrabook z nowej serii, który otrzymaliśmy do testów. Tym razem jednak mowa o dużo smuklejszej konstrukcji, wykorzystującej wyłącznie procesor AMD Ryzen 7 PRO 6850U ze zintegrowanym układem graficznym Radeon 680M.

Procesory AMD Rembrandt pod wieloma względami są dużo bardziej zaawansowanymi kawałkami krzemu, niż miało to miejsce przy APU Renoir czy Cezanne. Ze względu na rozbudowanie zintegrowanych układów graficznych, powierzchnia chipów Rembrandt jest nieco większa - 210 mm². Dla porównania APU Cezanne ma powierzchnie 180 mm². Najnowsze procesory AMD składają się z rdzeni Zen 3+, w których wprowadzono ponad 50 mniejszych lub większych modyfikacji - ich głównym zamierzeniem było zwiększenie efektywności energetycznej. Do tego dochodzą zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 2. Radeon 680M oraz Radeon 660M są pierwszymi jednostkami iGPU, sprzętowo akcelerującymi obliczenia związane z Ray Tracingiem. Oczywiście sama jakość działania jest już zupełnie inną sprawą. Całość opracowano w 6 nm procesie technologicznym TSMC. W prezentowanym ultrabooku Lenovo ThinkPad Z13 1. generacji otrzymaliśmy 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 PRO 6850U, który oferuje dodatkowe formy zabezpieczenia, w tym także wbudowany chip Microsoft Pluton.

Zintegrowane układy graficzne RDNA 2 są mocno zmodyfikowane względem tego, co otrzymaliśmy przy okazji architektury Vega. Zwiększono m.in. o 50% liczbę bloków obliczeniowych - z 8 CU w Vega do 12 CU w RDNA 2. Do tego dochodzą odrębne jednostki do obsługi Ray Tracingu, dwukrotnie poszerzony backend czy dwukrotnie zwiększona pamięć cache poziomu L2 - z 1 MB (Vega) do 2 MB (RDNA 2). Zmiany zaszły także w potoku grafiki, co umożliwiło zwiększenie zegarów rdzenia graficznego - dla Radeona 680M jest to maksymalnie 2200 MHz (Ryzen 7) lub 2400 MHz (Ryzen 9). Przy zegarze 2400 MHz, moc obliczeniowa iGPU sięga 3,4 TFLOPS (FP32) lub 6,8 TFLOPS (FP16). Dzięki nowym kontrolerom DDR5 4800 MHz oraz LPDDR5 6400 MHz, możliwe było także zwiększenie przepustowości o 50% względem układów graficznych opartych na architekturze Vega oraz z pamięciami DDR4/LPDDR4x. W testowanym urządzeniu do dyspozycji mamy układ graficzny Radeon 680M z 12 blokami CU RDNA 2 i zegarem sięgającym maksymalnie 2200 MHz. Samo iGPU obsługuje również trzy techniki upscalingu obrazu: AMD FSR 1.0, FSR 2 oraz Intel XeSS.