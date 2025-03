GMKtec EVO-X2 - Zaprezentowano komputer klasy Mini PC z procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395 i AMD Radeon 8060S

Chińska firma GMKtec, jeszcze w trakcie targów CES 2025 w Las Vegas, zapowiadała że przygotowuje się do ujawnienia pierwszego komputera klasy Mini PC, który byłby wyposażony w procesory AMD Strix Halo. Ostatnio w Chinach odbyła się konferencja AMD AI PC - Advancing AI, podczas którego rzeczona firma faktycznie zaprezentowała działający model komputerka. Choć nie wszystkie szczegóły specyfikacji zostały ujawnione, wiemy już mniej więcej czego oczekiwać po wyglądzie.

Chińska firma GMKTec zaprezentowała swój najnowszy zestaw komputerowy - Evo-X2 - który będzie wyposażony w procesor AMD Ryzen AI Max+ 395.

GMKtec EVO-X2 będzie najmniejszym z dotychczasowych zestawów komputerowych, wyposażonych w procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 rdzeni Zen 5 oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 8060S na pokładzie). Według informacji podawanych przez VideoCardz, zestaw ten ma mieć rozmiar około 6.8", co przełożyłoby sięna 17,5 cm szerokości. Byłby to zatem nieco większy Mini PC od standardowych wersji, których wiele jest obecnie w sprzedaży. GMKtec EVO-X2, gdy trafi już do sprzedaży, będzie oferował czarno-złotą kolorystykę obudowy.

Na pierwszych zdjęciach w oczy rzuca się dobrze widoczny i dość duży radiator, który będzie odprowadzał ciepło z procesora AMD Strix Halo. Mini PC otrzyma także solidny zestaw portów. Na froncie będzie to: złącze USB 4.0 typu C, zgodne z interfejsem Thunderbolt 4 (a przynajmniej tak wynika z oznaczenia na obudowie, które jest charakterystyczne właśnie dla Thunderbolta), dwa pełnowymiarowe USB 3.2 typu A, czytnik kart pamięci SD oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm.

Z tyłu znajdziemy z kolei pełnowymiarowy HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 (ale bez wyszczególnienia konkretnej wersji standardu), kolejny USB 4.0 typu C zgodny z interfejsem Thunderbolt 4, jeden port USB 3.2 typu A, dwa USB 2.0 typu A, sieciowy Ethernet RJ-45, gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz gniazdo do wpięcia kabla zasilającego. Ogólnie zestaw prezentuje się całkiem schludnie wizualnie, szkoda jednak że wciąż nie wszystkie informacje o specyfikacji zostały podane. Nie wiemy czy komputer otrzyma wersję ze 128 GB RAM, czy też będzie bardziej ograniczony. To samo dotyczy nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Z całą pewnością jednak GMKtec EVO-X2 nie będzie obsługiwał standardu Oculink dla eGPU.

