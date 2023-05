Motorola Edge 40 - premiera smartfona z układem MediaTek Dimensity 8020. Poznaliśmy cenę oraz przedsprzedażową ofertę

Po niedawnej premierze flagowej, bardzo udanej Motoroli Edge 40 Pro wypatrywaliśmy debiutu kolejnego nowego smartfona z serii. Na szczęście długo nie trzeba było czekać. Producent zaprezentował właśnie model Edge 40, bez żadnego dopisku. Całość cechuje się co prawda nieco mniej flagową specyfikacją względem wariantu Pro, ale mimo to powinna zadowolić tych, którzy chcą porządnego, wyróżniającego się na tle konkurencji smartfona.

Motorola Edge 40 jest już dostępna w przedsprzedaży w cenie 2999 zł w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i zielonej. Regularna sprzedaż urządzenia rusza 18 maja.

Motorola Edge 40 charakteryzuje się wyświetlaczem pOLED Full HD+ o przekątnej 6,55 cala. Panel posiada zakrzywione krawędzi i wyróżnia się certyfikatem HDR10+, zgodnością z paletą barw DCI-P3, a także wysoką częstotliwością odświeżania 144 Hz. Całość bazuje na nowym układzie SoC MediaTek Dimensity 8020 z modemem 5G, który współpracuje z 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci UFS 3.1. Smartfon wyróżnia się także podwójnym aparatem fotograficzny, na który składają się jednostki 50 MP f/1.4 (główna) i 13 MP f/2.2 (ultraszerokokątna / makro). Do selfie i wideorozmów ma posłużyć przednie "oczko" 32 MP f/2.4.

Motorola Edge 40 Procesor MediaTek Dimensity 8020 System Android 13 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć na dane 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, USB-C (2.0) Ekran 6,55", pOLED, 1080 × 2400 px, 144 Hz Kamera tylna 50 + 13 MP Kamera przednia 32 MP Klasa odporności IP68 Akumulator 4400 mAh, 68 W, 15 W Qi Wymiary i waga 158 x 72 x 7,6 mm Wersje kolorystyczne czarna, zielona (ze skóry wegańskiej)

błękitna (akrylowa) Premierowa cena 8/256 - 2999 zł

Ponadto smartfon posiada baterię 4400 mAh obsługującą ładowanie 68 W (ładowarka TurboPower w zestawie) i bezprzewodowe ładowanie 15 W, głośniki stereo wspierające technologię Dolby Atmos oraz obudowę IP68 pokrytą wegańską skórą (tylko w dwóch kolorach). Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z najnowszymi łatkami bezpieczeństwa i oprogramowaniem Moto Secure. Motorola Edge 40 jest już dostępna w przedsprzedaży (od teraz do 17 maja) w cenie 2999 zł w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonej i niebieskiej (akrylowej). Smartfona można nabyć w popularnych sklepach z elektroniką i u operatorów. Regularna sprzedaż urządzenia rusza 18 maja. Motorola stara się przekonać klientów do zakupu już teraz za sprawą programu Trade in. Trade up, w ramach którego przy zakupie do 17 maja można oddać swojego dotychczasowego smartfona do recyklingu. W zamian producent obiecuje 500 zł zwrotu plus dodatkową proponowaną kwotę wyceny starego telefonu.

Źródło: Motorola