Google Pixel 10 - znamy datę premiery nowej serii smartfonów. Zapowiedziano konferencję Made by Google 2025

O smartfonach Google Pixel 10 wiemy już dziś właściwie wszystko. Na naszych łamach opisywaliśmy wygląd i specyfikację nadchodzących modeli od wyszukiwarkowego giganta, dlatego same urządzenia raczej niczym nas nie zaskoczą. Mimo wszystko należy jednak odnotować oficjalną datę prezentacji świeżych Pixeli - w końcu wielu wymagających użytkowników czeka na tę premierę choćby z uwagi na Tensora G5 wykonanego przez TSMC.

Made by Google 2025 odbędzie się 20 sierpnia w Nowym Jorku o godzinie 19:00 naszego czasu (CEST). Relację z wydarzenia będzie można obejrzeć w serwisie YouTube.

Firma Google 20 sierpnia zorganizuje wydarzenie Made by Google 2025, podczas którego zaprezentowana zostanie nową linię smartfonów Pixel 10. Co więcej, wydarzenie powinno obejmować również premierę smartwatcha Pixel Watch 4, a być może także innych urządzeń. Jak więc widać, gigant po raz kolejny zdecydował się na wprowadzenie nowego sprzętu w sierpniu, miesiąc przed ogłoszeniem nowych iPhone'ów od Apple. Made by Google 2025 odbędzie się w Nowym Jorku, a transmisja rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu (CEST). Relację będzie można obejrzeć w serwisie YouTube.

Google Pixel event is official: August 20, just a few weeks before Apple. pic.twitter.com/DbyfMoo7MX — Mark Gurman (@markgurman) July 16, 2025

Podczas prezentacji powinniśmy zobaczyć takie smartfony, jak Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, a także Pixel 10 Pro Fold (model ten raczej nie trafi do sprzedaży w naszym kraju). Z udostępnionych dotąd informacji wynika, że nie będą one znacząco różnić się od swoich poprzedników. Wydarzenie najpewniej będzie skupiać się na nowym oprogramowaniu i sztucznej inteligencji. Liczymy, że dowiemy się także czegoś na temat układu Tensor G5 mającego zasilać nowe flagowce. Choć raczej nie będzie to rywal dla Snapdragona 8 Elite, to jednak mamy nadzieję, że okaże się zauważalnie lepszy od poprzednich Tensorów.

Źródło: WCCFTech