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Google Pixel 10 - znamy datę premiery nowej serii smartfonów. Zapowiedziano konferencję Made by Google 2025

Piotr Piwowarczyk | 17-07-2025 10:00 |

Google Pixel 10 - znamy datę premiery nowej serii smartfonów. Zapowiedziano konferencję Made by Google 2025O smartfonach Google Pixel 10 wiemy już dziś właściwie wszystko. Na naszych łamach opisywaliśmy wygląd i specyfikację nadchodzących modeli od wyszukiwarkowego giganta, dlatego same urządzenia raczej niczym nas nie zaskoczą. Mimo wszystko należy jednak odnotować oficjalną datę prezentacji świeżych Pixeli - w końcu wielu wymagających użytkowników czeka na tę premierę choćby z uwagi na Tensora G5 wykonanego przez TSMC.

Made by Google 2025 odbędzie się 20 sierpnia w Nowym Jorku o godzinie 19:00 naszego czasu (CEST). Relację z wydarzenia będzie można obejrzeć w serwisie YouTube.

Google Pixel 10 - znamy datę premiery nowej serii smartfonów. Zapowiedziano konferencję Made by Google 2025 [1]

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Firma Google 20 sierpnia zorganizuje wydarzenie Made by Google 2025, podczas którego zaprezentowana zostanie nową linię smartfonów Pixel 10. Co więcej, wydarzenie powinno obejmować również premierę smartwatcha Pixel Watch 4, a być może także innych urządzeń. Jak więc widać, gigant po raz kolejny zdecydował się na wprowadzenie nowego sprzętu w sierpniu, miesiąc przed ogłoszeniem nowych iPhone'ów od Apple. Made by Google 2025 odbędzie się w Nowym Jorku, a transmisja rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu (CEST). Relację będzie można obejrzeć w serwisie YouTube.

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Podczas prezentacji powinniśmy zobaczyć takie smartfony, jak Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, a także Pixel 10 Pro Fold (model ten raczej nie trafi do sprzedaży w naszym kraju). Z udostępnionych dotąd informacji wynika, że nie będą one znacząco różnić się od swoich poprzedników. Wydarzenie najpewniej będzie skupiać się na nowym oprogramowaniu i sztucznej inteligencji. Liczymy, że dowiemy się także czegoś na temat układu Tensor G5 mającego zasilać nowe flagowce. Choć raczej nie będzie to rywal dla Snapdragona 8 Elite, to jednak mamy nadzieję, że okaże się zauważalnie lepszy od poprzednich Tensorów.

Google Pixel 10 - znamy datę premiery nowej serii smartfonów. Zapowiedziano konferencję Made by Google 2025 [2]

Źródło: WCCFTech
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