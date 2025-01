Samsung Galaxy Z Fold5 - poznaliśmy prawdopodobną specyfikację nadchodzącego smartfona. Ewolucja czy stagnacja?

Jakiś czas temu pisaliśmy o możliwej specyfikacji smartfona Samsung Galaxy Z Flip5. Teraz już wiemy jakie parametry może otrzymać model Galaxy Z Fold5, którego prawdopodobnie ujrzymy już 26 lub 27 lipca na wydarzeniu Galaxy Unpacked w Seulu (Koreia Południowa). Niestety, ale zapowiadają się jedynie kosmetyczne zmiany względem poprzednika. Składany telefon ma dostać jednak całkowicie nowy zawias i mniej widoczne zgięcie ekranu.

Samsung Galaxy Z Fold5 ma zadebiutować już w lipcu na wydarzeniu Galaxy Unpacked. Nowy składany smartfon ma otrzymać całkowicie nowy zawias i niewielkie, wręcz kosmetyczne zmiany względem poprzedników.

Samsung Galaxy Z Fold5 ma posiadać SOC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy oraz 12 GB RAM, które będą zarządzane przez system Android 13 z nakładką OneUI. Za przechowywanie danych ma być odpowiedzialna pamięć UFS 4.0 o pojemności od 256 GB do 1 TB. Bateria ma cechować się pojemnością 4400 mAh oraz wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy równej 25 W. Główny wyświetlacz urządzenia Dynamic AMOLED 2X ma mieć przekątną równą 7,6 cala. Producent ma nam ponownie zaoferować rozdzielczość QXGA + (2176 x 1812) przy 120 Hz odświeżaniu. Podobnie sytuacja ma się z ekranem dodatkowym, gdzie powtórnie ujrzymy 6,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD + (2316 x 904) i odświeżaniu na poziomie 120 Hz.

Samsung ma zaoferować nam również delikatnie odświeżony moduł aparatów, gdyż oprócz 50 MP matrycy głównej otrzymamy również 12 MP obiektyw szerokokątny oraz 12 MP teleobiektyw. Zyskujemy przyrost aż 2 MP w trzecim "oczku" wyspy fotograficznej telefonu. Konfiguracja sensorów z drugiej strony smartfona ma niestety pozostać na tym samym poziomie. Dostaniemy zatem 4 MP jednostkę pod ekranem oraz 10 MP aparat do selfie. Prawdopodobnie największą zmianą ma się okazać nowy zawias, który ma pozwolić zminimalizować o 15% szparę między połówkami ekranów po złożeniu urządzenia. Możliwe, że przyczyni się to też do zmniejszenia wybrzuszenia na środku rozłożonego ekranu głównego. Niestety, ale zapowiada się, że nowy Samsung Galaxy Z Fold5 będzie jedynie drobną ewolucją znanego nam już telefonu.

Samsung Galaxy Z Fold5



- 7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

- Cover: 6.2" HD+ AMOLED

- Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- 12GB RAM

- 256/512GB/1TB storage

- Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (Tele)

- Selfie Cam: 4MP (UD)

- Outer Cam: 10MP

- Android 13, OneUI

- 4,400mAh battery, 25W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 15, 2023

Źródło: WCCFTech, Twitter (@heyitsyogesh, @UniverseIce, @OnLeaks)