Kolejne smartfony Samsung Galaxy Z Fold i Z Flip mają szansę być tańsze, a zarazem droższe. Skąd ten paradoks?

Nadchodzące miesiące będą bogate w premiery składanych smartfonów jak nigdy dotąd. Jakby tego było mało w sieci pojawiły się także doniesienia o tym, iż u samego tylko Samsunga liczba tych modeli wzrośnie. Mówi się wszak, że konstrukcje Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Fold otrzymają wersję Ultra. Jakby tego było mało przebąkuje się o średniej klasy składanej linii Galaxy K praz o składanym na trzy razy tablecie Galaxy Z Tab.

Mówi się, że kolejne smartfony Samsung Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Fold otrzymają wersję Ultra, a więc jeden wariant będzie tańszy, a drugi droższy.

TCL oraz LG pokazały swoje składane na trzy razy wyświetlacze już w 2020 roku. Nic więc dziwnego, że (zdaniem twitterowego informatora nickiem RGCloudS) identyczne rozwiązanie ma szybować Samsung w tablecie Galaxy Z Tab. Zgodnie z niedawnymi przeciekami Koreańczycy skasują linię smartfonów Galaxy A7, by dostarczyć wyczekiwanego Galaxy S23 FE. Obecnie mówi się również, że firma skasuje jeszcze inną, nieokreśloną serię, a w jej miejscu pojawi się średniopółkowa, również składana seria Galaxy K.

Render przedstawiający wizję składanego tabletu Samsunga

Jednak przede wszystkim, Samsung ma też szykować pewne rozwarstwienie w liniach Galaxy Z Fold i Z Flip. Otóż w kolejnych generacjach (6?) możemy się spodziewać wariantów z dopiskiem Ultra. Będą one cechowały się przede wszystkim ekranami o wyższej rozdzielczości (4K dla Z Fold Ultra i QHD dla Z Flip Ultra). Można się też domyślać, śladem serii Galaxy S, że Ultry będą cieszyły także większą baterią, a może nawet lepszymi aparatami. Jeśli ma to pozytywnie wpłynąć na ceny tych bardziej podstawowych modeli (w sensie, że będą one tańsze) to ja nie mam nic przeciwko takiemu rozdrabnianiu się. Istnieje jednak szansa, że składańce bez dopisku Ultra będą klasycznie hiper drogie, zaś te z dopiskiem - hiper ultra drogie.

