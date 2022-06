Samsung Galaxy Z Flip 3 wytrzymał ponad 418 000 złożeń w teście wytrzymałości. Czy to powinno zachęcić klientów do zakupu?

YouTuber Kuba Klawiter (Mrkeybrd) od kilku dni prowadził transmisję na żywo, podczas której smartfon Samsung Galaxy Z Flip 3 poddawany był niecodziennej próbie. Jak wiemy, producent gwarantuje, że urządzenia z tej serii wytrzymają 200 000 złożeń, co przekłada się na ok. 5 lat zwykłego użytkowania. Test wykazał jednak, że flagowy smartfon jest w stanie posłużyć znacznie dłużej. Czy to oznacza, że wszyscy wątpiący w jakość zginanych ekranów powinni się do nich przekonać?

Transmisja z testu rozpoczęła się 7 czerwca i trwała dokładnie 5 dni, 22 godziny i 30 minut. Podczas jej trwania Samsung Galaxy Z Flip 3 był otwierany i zamykany przez różnych użytkowników. Warto też dodać, że po 275 000 złożeniach smartfon został specjalnie pokryty warstwą kurzu. Test zakończył się dopiero po 418 502 powtórzeniach, a samo urządzenie wyszło z niego zwycięsko, tzn. ekran nadal działał bez zarzutu. Szkoda jedynie, że zepsuł się zawias, przez co smartfon nie mógł się samoczynnie złożyć, a także rozłożyć.

Oczywiście wynik robi bardzo dobre wrażenie, zwłaszcza, że sam materiał nie był w żaden sposób sponsorowany, a niektórzy użytkownicy w czasie testu posługiwali się Flipem wyjątkowo nieczule. Daje to więc nadzieję, że technologia rozkładanych ekranów jest już dopracowana i nie ma się co obawiać przedwczesnego zepsucia takiego smartfona. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że urządzenie testowane było w niemal idealnych warunkach pokojowych, więc nie wiemy, jaki byłby rezultat, gdyby było one otwierane na zewnątrz np. w czasie zimy czy upału. Inna sprawa, że smartfon był zupełnie nowy. Czy ekran po faktycznej kilkuletniej eksploatacji nadal pozostałby zupełnie bezawaryjny? Tego już nie jesteśmy w stanie potwierdzić.

Źródło: Samsung, Mrkeybrd