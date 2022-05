Samsung Galaxy Z Flip 4 w bazie Geekbench. Jak prezentuje się wydajność Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

W bazie popularnego benchmarku pojawił się nadchodzący, składany smartfon południowokoreańskiego giganta. Samsung Galaxy Z Flip 4, bo o ten konkretnie model chodzi, kryje przed nami wiele tajemnic, ale każde kolejne – wiarygodne – doniesienie przybliża nam to, co zaoferuje urządzenie. Spodziewamy się, że wizualnie będzie ono mocnym nawiązaniem do poprzednika, natomiast pojawi się większy ekran oraz smuklejsza obudowa. Nieoficjalnie wiemy też, że moc ładowania może wzrosnąć do 25 W. W sieci pojawiły się także rendery zdradzające prawdopodobny wygląd urządzenia. Najciekawszym elementem okazuje się jednak procesor. Samsung może tu zastosować jednostkę, która zostanie zaprezentowana w najbliższych dniach na wydarzeniu zorganizowanym przez firmę Qualcomm.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 4 zagościł w bazie Geekbench. Wynik benchmarku zdradza również szczegóły procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

Zakładając, że informacje potwierdzą się, Samsung Galaxy Z Flip 4 zostanie wyposażony w nadchodzący, flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Choć chip zostanie pokazany dopiero na najbliższej konferencji producenta jednostek obliczeniowych, Geekbench zdradził nieco szczegółów. Otóż SoC zostanie wyprodukowany w 4 nm procesie technologicznym TSMC. Procesor będzie składać się z rdzeni: Cortex-X2 (3,19 GHz), Cortex-A710 (2,75 GHz) oraz Cortex-A510 (1,8 GHz). Zasadniczo zgadza się to ze wcześniejszymi doniesieniami i możemy wziąć ten rozkład za pewnik. Na wydarzeniu zaplanowanym na 23 maja poznamy również średniopółkowy układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, o którym pisaliśmy już wcześniej.

Samsung Galaxy Z Flip 4 „wykręcił” 1277 pkt w teście jednego rdzenia oraz 3642 pkt w trybie wielordzeniowym. To wyniki zbliżone do osiągów smartfonów Xiaomi 12 Pro, Motorola edge 30 Pro oraz realme GT 2 Pro, które korzystały z jednostki Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Wersja „z plusem” wydaje się więc nie różnić w kwestii wydajności. Pamiętajmy jednak, że to tylko test i najpewniej dotyczy egzemplarza w fazie projektowej. Dodatkowo, główną nowością w nadchodzącym SoC ma być znacząca poprawa na polu zarządzania energią. Bez wątpienia to właśnie nadmierne nagrzewanie się i throttling są największą wadą aktualnego, flagowego SoC.

Źródło: Ice Universe, 91Mobiles, OnLeaks