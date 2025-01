Samsung Foundry goni TSMC, uzysk procesu 3 nm znacznie wzrósł, choć i tak pozostaje w tyle za tajwańską konkurencją

TSMC jak dotychczas pozostaje niekwestionowanym liderem wśród producentów mikroukładów elektronicznych. Ich proces technologiczny 3 nm jest wykorzystywany między innymi do produkcji układów Apple A17 Pro. Samsung, jako jeden z największych konkurentów tajwańskiej firmy, również dysponuje podobną technologią, ale wykorzystuje nowocześniejszy projekt tranzystorów GAA. Mimo to Koreańczycy nie zdobyli dominacji na rynku, ponieważ uzysk z ich procesu był dość marny. Jednak teraz sytuacja się zmienia.

Proces litograficzny 3 nm od Samsung Foundry cechował się dotychczas uzyskiem na poziomie od 10 do 20%, w zależności od konkretnego projektu chipu. Według informatorów koreańskie przedsiębiorstwo wdrożyło wiele zaawansowanych ulepszeń, dzięki czemu uzysk ten wzrósł teraz do przedziału 30-60%. Mimo to pozostaje to poniżej osiągnięć lidera branży, który w procesie N3 osiąga uzysk na poziomie około 70%. Perspektywy na nadrobienie strat względem TSMC również wyglądają marnie, ponieważ ta firma produkuje obecnie już 100 tysięcy sztuk wafli krzemowych na miesiąc wyłącznie w procesie N3.

W ostatnim czasie informowaliśmy, że Samsung zmienił nazwę procesu technologicznego z 3 nm na 2 nm, choć de facto nie zmieniło to rzeczywistych rozmiarów wafla krzemowego. Obecnie nazwy litografii niewiele mają wspólnego z rzeczywistymi rozmiarami bramki tranzystorów. Niemniej jednak wydaje się, że te informacje są ze sobą powiązane, a Koreańczycy chcą dać marketingowo drugą szansę ulepszonemu procesowi. Szczególnie że konstrukcja tranzystorów GAA oferuje znacznie większe możliwości niż kończący żywot FinFET. Niewątpliwie Samsungowi zależy na ponownym zdobyciu dużych klientów m.in. takich jak NVIDIA i Qualcomm.

