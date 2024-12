Samsung zmienia nazwę dla swojego procesu technologicznego 3 nm. Sugeruje tym samym, że jest to proces 2 nm

Pomiędzy firmami technologicznymi toczy się wyścig, który ma na celu dostarczenie przed konkurencją jak najbardziej wyrafinowanych chipów. Niektórzy za sprawą zmiany nazwy procesów technologicznych decydują się nieco naginać rzeczywistość, sugerując tym samym, że dany układ jest bardziej zaawansowany i konkurencyjny. Swojego czasu głośno było zmianie nazewnictwa przez Intel. Najnowsze doniesienia sugerują, że na podobny pomysł wpadł teraz Samsung.

Według nieoficjalnych informacji, zmiana nazwy dokonana przez Samsung dotyczy procesu SF3. Odtąd ma być on znany jako SF2, co może błędnie sugerować, że jest to proces technologiczny 2 nm.

Źródła donoszą, że koreańska firma podjęła decyzję o zmianie nazwy procesu technologicznego 3 nm drugiej generacji. W rezultacie SF3 będzie teraz określane mianem SF2, co sugeruje wprost, że mamy do czynienia z technologią 2 nm. Podejrzewa się, że ma to zwiększyć konkurencyjność Samsunga względem Intela, planującego rozpocząć w tym roku produkcję w procesie 20A. Nazwa nowego procesu technologicznego amerykańskiej firmy może sugerować, że także tutaj mamy do czynienia z procesem technologicznym 2 nm, podczas gdy w praktyce tak nie jest.

Zmiana, którą dokonał Samsung jest na tyle istotna, że spowodowała konieczność aktualizacji kontraktów z partnerami, którzy zarezerwowali już produkcję w procesie SF3. Jej start jest przewidziany na drugą połowę 2024 roku i nic nie wskazuje na to, żeby wraz ze zmianą nazwy zaszły też jakiekolwiek zmiany technologiczne na ostatnią chwilę. Tego typu działania wymagałyby bowiem modyfikacji projektów, a no to nie ma już czasu, jeśli produkcja ma rozpocząć się w podanym terminie. Można spodziewać się, że nazwy przyszłych procesów technologicznych Samsunga także ulegną zmianie, co z pewnością nie wpłynie pozytywnie na przejrzystość w branży nowych technologii.

Źródło: Tom's Hardware