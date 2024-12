Samsung Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G - poznaliśmy datę premiery smartfonów. Niestety nie ma co liczyć na 7 lat aktualizacji

Samsung zaprezentował już swoje konwencjonalne flagowe smartfony na ten rok. Mowa oczywiście o serii Galaxy S24, która została całkiem ciepło przyjęta przez użytkowników i recenzentów. Nie zmienia to jednak faktu, że gigant z Korei Południowej nadal ma jeszcze sporo urządzeń do pokazania. Następne w kolejce są średniobudżetowe modele Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G. Jak się okazuje, premiera tych smartfonów odbędzie się już za kilka dni.

Indyjski oddział firmy Samsung ogłosił właśnie, że premiera wyczekiwanych modeli Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G odbędzie się już 11 marca. Data ta nie powinna być zaskoczeniem - niektórzy informatorzy już od jakiegoś czasu przewidywali, że to właśnie wtedy poznamy kolejne średniaki z OneUI. Jak można dostrzec na udostępnionych materiałach, smartfony raczej nie zachwycą nas pod względem wizualnym. Możemy spodziewać się potrójnego aparatu z tyłu oraz charakterystycznego wybrzuszenia w okolicy fizycznych przycisków.

Rozczarowani będą jednak ci, którzy liczyli, że nowe model z serii Galaxy A będą aktualizowane nawet przez 7 lat od momentu premiery. Jak wynika z podlinkowanej wyżej strony internetowej, użytkownicy otrzymają cztery duże aktualizacje Androida i przez pięć lat będą dostawać pomniejsze łatki bezpieczeństwa. Cóż, dobre i to - w końcu wielu producentów nie zapewnia tak dobrego wsparcia nawet dla swoich flagowych urządzeń. Mamy tylko nadzieję, że ceny nowych smartfonów Samsunga pozostaną na akceptowalnym poziomie. Warto przypomnieć, że modele A54 5G i A34 5G debiutowały w cenie kolejno od 2399 zł i od 1899 zł.

Dropping the coolest hues for your vibe. A new awesome is launching soon. #GalaxyA55 5G and #GalaxyA35 5G. Notify me: https://t.co/g7snVP7Gn1. #StayTuned #AwesomeIsForEveryone #AwesomeGalaxyA #GalaxyASeries #Samsung pic.twitter.com/tKLZiXoslF