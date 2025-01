Samsung Exynos 1480 - chip dla smartfona Galaxy A55 5G ma zaoferować niemal flagową wydajność

Samsung nie zamierza rezygnować ze swoich chipów Exynos, a wręcz przeciwnie - w nadchodzącym roku ma pojawić się całkiem sporo smartfonów z autorskim chipem na pokładzie. Jednym z nich będzie model Galaxy A55 5G, który wzorem poprzedników ma aspirować do miana hitu sprzedażowego. Urządzenie najprawdopodobniej zostanie wyposażone w nowy układ Exynos 1480. Co już wiemy o jego wydajności? Otóż całkiem sporo - SoC został już przetestowany w popularnym benchmarku Geekbench.

Układ Exynos 1480 pozytywnie zaskakuje w kwestii wydajności. W teście Multi-Score okazał się lepszy nawet od Exynosa 2200 znanego z modeli Galaxy S22 czy S23 FE.

Prawdę mówiąc, Exynos 1480 zapowiada się niezwykle ciekawie. Już wcześniej było jasne, że będzie to pierwszy średniopółkowy układ dla smartfonów z grafiką AMD. Teraz natomiast okazuje się, że pod względem wydajności procesor może pozytywnie zaskoczyć. We wspomnianym benchmarku układ Samsunga uzyskał 1180 punktów w Single-Core oraz 3536 punktów w Multi-Score. To bardzo dobry wynik, dzięki któremu układ możemy porównywać np. do Exynosa 2200 zastosowanego w smartfonach Galaxy S22 czy S23 FE. Ex-flagowiec tylko nieznacznie góruje nad nadchodzącą jednostką w wydajności jednego rdzenia.

Wygląda więc na to, że nowemu Exynosowi nie zabraknie mocy obliczeniowej, aczkolwiek raczej nie tego obawiają się użytkownicy. Autorskie chipy od Samsunga często okazują się dosyć gorące i niezbyt energooszczędne, dlatego wielu fanów Samsunga nie przyjęło zbyt dobrze wiadomości, że w Galaxy A55 5G ponownie zabraknie chipu od Qualcomma. Nie wyrokujmy jednak zawczasu. Spodziewamy się, że premiera smartfona powinna odbyć się już w pierwszym kwartale 2024 roku, chwilę po debiucie flagowych modeli Galaxy S24. Wtedy wszystko będzie jasne.

Źródło: WCCFTech, Geekbench