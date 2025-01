Samsung Galaxy S23 FE w końcu trafił do polskich sklepów. Początkowa cena smartfona nie zaskakuje

Smartfon Samsung Galaxy S23 FE oficjalnie zadebiutował w październiku tego roku, jednak producent nie zdecydował się go od razu wprowadzać na europejski rynek. Prawdę mówiąc, rodzimi konsumenci raczej nie poczuli się urażeni z tego powodu, bowiem urządzenie to od pierwszych zapowiedzi nie imponuje ani designem, ani specyfikacją. Mimo wszystko warto jednak podkreślić, że wszyscy chętni będą mogli teraz naocznie przekonać się o jakości tego smartfona, bowiem w końcu dotarł on do Polski.

Warto przypomnieć, że Samsung Galaxy S23 FE to swego rodzaju model Galaxy A54 z nieco bardziej flagowymi podzespołami. Całość wizualnie prezentuje się niemal identycznie jak wspomniany średniak, choć dostępny jest w nowych wersjach kolorystycznych (miętowy, purpurowy, grafitowy i beżowy). Urządzenie zostało wyposażone w 6,4-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X Adaptive Full HD+ działający z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Omawiana "Galaktyka" zasilana jest przez chip Samsung Exynos 2200 (znany z modeli Galaxy S22) wspomagany przez 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Resztę specyfikacji uzupełnia m.in. potrójny aparat o całkiem obiecującej konfiguracji 50 MP + 12 MP (ultraszerokokątny) + 8 MP (teleobiektyw), przednia kamerka 10 MP, bateria 4500 mAh z obsługą ładowania 25 W i ładowania bezprzewodowego, złącze USB-C 3.2 Gen 1 czy system Android 13 z nakładką OneUI 5.1 (gwarancja czterech dużych aktualizacji i pięciu lat wsparcia).

Niestety, początkowa cena smartfona w ogóle nie jest zachęcająca. Samsung Galaxy S23 FE w wersji 8/128 GB został wyceniony na 3199 zł, natomiast wariant 8/256 GB kosztuje 3449 zł. Na pocieszenie producent oferuje zwrot 300 zł na kartę Visa przy zakupie do końca roku (31.12.2023). Nie trzeba chyba dodawać, że w tej cenie można już starać się o zakup podstawowego, stricte flagowego modelu Galaxy S23 czy innych nowych urządzeń z wysokiej półki, jak np. Google Pixel 8. Z drugiej jednak strony pamiętajmy, że modele S20 FE czy S21 FE także debiutowały w podobnych cenach, a później szybko taniały, przez co stawały się bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Mamy nadzieję, że w tym przypadku nie będzie inaczej. Smartfona można już zamówić w sklepie Samsunga, Media Expert, RTV Euro AGD i Media Markt.

Źródło: Samsung