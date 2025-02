Samsung Galaxy S23 FE ma zadebiutować w Europie od razu z Androidem 14. Jest jednak pewien haczyk

Smartfon Samsung Galaxy S23 FE został oficjalnie zapowiedziany już kilka tygodni temu, jednak jak pewnie sami zauważyliście, urządzenie to w ogóle nie jest dostępne w Polsce ani innych krajach Europy. Złośliwi mogliby rzec w takiej sytuacji, że w sumie to nic strasznego - w końcu model ten jest dosyć drogi, do bólu przypomina średniobudżetowego Galaxy A54, a poza tym wyposażono go w grzejący się procesor (Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200). Możliwe jednak, że producent ma jeszcze pewnego asa w rękawie...

Europejska wersja Samsunga Galaxy S23 FE ma działać z Androidem 14 od razu po wyjęciu z pudełka. Problem tylko w tym, że możemy poczekać na nią aż do początku 2024 roku.

Galaxy S23 FE pojawił się w Stanach Zjednoczonych z preinstalowanym Androidem 13, ale w Europie może działać z Androidem 14 od razu po wyjęciu z pudełka - a przynajmniej tak wynika z raportu GalaxyClub. Samsung podobno testuje już Androida 14 z OneUI 6.0 na Galaxy S23 FE. Biorąc pod uwagę obietnicę czterech dużych aktualizacji i pięciu lat otrzymywania poprawek zabezpieczeń, omawiany smartfon może kiedyś otrzymać Androida 18 i prawdopodobnie pobije pod tym względem amerykańską wersję.

Jest tylko jeden problem. Jak twierdzi źródło, Samsung Galaxy S23 FE trafi do sprzedaży w Europie dopiero na początku 2024 roku, a więc w okolicach premiery flagowych modeli Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra. Wygląda więc na to, że powtórzy się scenariusz sprzed niemal dwóch lat - wtedy poprzednia "Galaktyka" z serii Fan Edition (S21 FE) debiutowała niemal na równi z nowymi ówcześnie modelami Galaxy S22. Pytanie tylko, czy Samsung Galaxy S23 FE z Androidem 14 okaże się wart uwagi w naszym kraju? Wiele zależy od ostatecznej ceny. Mamy cichą nadzieję, że smartfon jednak będzie kosztował mniej niż 599 dolarów (ok. 2520 zł bez podatków)...

Źródło: Sammobile, GalaxyClub