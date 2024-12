Saints Row - jedno z największych rozczarowań 2022 roku mogło być zupełnie inne. Interwencja Deep Silver zmieniła wszystko

Latem ubiegłego roku studio Volition wypuściło zupełnie nowy rozdział w historii kultowej serii Saints Row. Znacząco odbiegająca od poprzedników estetyka gry zaalarmowała wielu graczy na długo przed właściwą premierą. A gdy już do niej doszło, w głównej mierze słychać było krytykę niemal każdego elementu gry, w tym kiepskiej optymalizacji i licznych bugów, co doprowadziło do bolesnych konsekwencji. Ale prawdopodobnie nie był to jedyny scenariusz.

W sieci pojawiła się pogłoska, jakoby Saints Row miało pierwotnie być bardzo zbliżone do poprzednich części, ale wydawca zadecydował inaczej.

Co prawda tytuł znalazł pewną grupę entuzjastów, także wśród recenzentów, byli jednak w mniejszości. Klęska najnowszej jak dotąd odsłony Saints Row przyniosła wiele nieprzyjemnych konsekwencji. I na samym nieprzyjemnym klimacie - wraz z nie do końca udanymi próbami reanimowania projektu poprawkami i rozszerzeniami - sprawa się nie zakończyła. Na początku tej jesieni doszło przede wszystkim do sensacyjnego zamknięcia Volition przez Embracer Group, a fiasko gry siłą rzeczy musiało być jednym z ważniejszych czynników (inna sprawa to bardzo kiepska sytuacja branżowego potentata, zmuszonego do drastycznych cięć).

Więcej światła na sytuację mogą rzucać doniesienia pewnego użytkownika z Youtube'a. Twierdzi on bowiem, że początkowym zamysłem Volition było wypuszczenie tytułu niesilącego się na żadną rewolucję. Bohaterami byłyby takie postacie, jak Johnny Gat, Shaundi, Dex, Aisha, czy Pierce, natomiast pod kątem nastroju mieliśmy otrzymać skrzyżowanie "80% klimatu Saints Row 2 z 20% klimatu Saints Row 3". Byłaby to recepta na znacznie poważniejszą pozycję, trzymającą się przy tym korzeni franczyzy. Plany miały zostać zmienione wskutek nacisków Deep Silver, życzącego sobie znaczących zmian w mechanikach i reboot historii. Efekty dobrze znamy...

Źródło: Twisted Voxel