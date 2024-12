Embracer zamknął doświadczone studio Volition. Deweloper był odpowiedzialny za serie Red Faction i Saints Row

Wiele firm tworzących gry zwalnia obecnie pracowników. Dotyczy to zarówno mniejszych studiów, jak i podmiotów będących częścią dużych koncernów. Proces, który objął Volition Games będzie jednak znacznie dotkliwszy. Na profilu dewelopera w portalu LinkedIn pojawiła się informacja, że Embracer Group podjęło decyzję o zakończeniu jego działalności. Voltion to studio, którego historia sięga drugiej połowy lat 90., dlatego będzie to duża strata dla branży.

Embracer Group zamknęło studio Volition. Jest to prawdopodobnie między innymi konsekwencja niezbyt udanego rebootu serii Saints Row. Deweloper miał niemal 30-letnie doświadczenie na rynku.

Embracer przechodzi właśnie restrukturyzację. Należy zatem oczekiwać roszad kadrowych i zwolnień pracowników w studiach należących do grupy. Całkowitego zamknięcia Voltion raczej jednak nikt się nie spodziewał. Amerykański deweloper ma na koncie wiele udanych gier, choć doświadczył ostatnio spadku formy przy produkcji najnowszej części serii Saints Row. W przeszłości Volition znane było między innymi z legendarnego cyklu symulatorów kosmicznych Freespace. W ostatnich kilkunastu latach studio koncentrowało się przede wszystkim na serii Red Faction oraz wspomnianym już Saints Row. Można przypuszczać, że to niezbyt udany reboot tej serii z 2022 roku doprowadził ostatecznie do podjęcia decyzji o zamknięciu dewelopera.

Volition zapowiedziało pomoc w znalezieniu pracownikom nowego zatrudnienia. Możliwe, że część z nich trafi do innych podmiotów Embracer, gdyż jest to częsta polityka w sytuacji zakończenia działalności studia należącego do większego koncernu. Niezależnie od tego, będzie to duża strata dla całej branży, bo produkcje Volition zazwyczaj trzymały wysoki poziom. W dodatku jest to deweloper z niemal 30-letnim doświadczeniem, którego dorobek trudno podważyć. Nie da się wykluczyć, że Embracer podejmie w niedalekiej przyszłości decyzję o zamknięciu innych studiów. Szwedzka spółka znalazła się ostatnio w trudnym położeniu po tym, gdy z jej wsparcia wycofało się saudyjskie Savvy Games Group.

Źródło: WCCFTech, Volition