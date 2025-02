Saints Row - twórcy dalej rozwijają swój tytuł. Oto Doc Ketchum's Murder Circus - drugie duże rozszerzenie i spora aktualizacja

Gra Volition od samego początku wzbudza spore kontrowersje od pierwszych zapowiedzi. Gdy latem zeszłego roku weszła na rynek, podzieliła odbiorców jeszcze mocniej - zarówno pod kątem drastycznej zmiany klimatu, jak i problematycznej strony technicznej. Mimo to wspierani przez Deep Silver deweloperzy w dalszym ciągu rozwijają swój tytuł aż po dzień dzisiejszy. Tym razem wchodzi przede wszystkim drugi z rozplanowanych trzech wielkich dodatków.

W ramach Expansion Pack do Saints Row wchodzi dodatek Doc Ketchum's Murder Circus, a towarzyszy mu darmowa aktualizacja.

Choć Saints Row znalazło swoich fanów, ogólny odbiór był zdecydowanie poniżej oczekiwań twórców - co w swoim czasie przyznał zresztą sam szef Embracer Group. Tak czy inaczej po serii poprawek mających odratować pewne podstawowe aspekty rozgrywki Volition przeszło do ofensywy. Pod koniec marca ogłoszono plany na rok 2023, które jak na razie są dość konsekwentnie realizowane. Po The Heist and The Hazardous pora na kolejną część pakietu rozszerzeń o zdecydowanie odmiennych klimatach.

Doc Ketchum's Murder Circus dodaje zupełnie nową lokalizację w postaci karykaturalno-cyrkowej dzielnicy Boot Hill. Jak z samej nazwy wynika, chodzi o specjalną, niekonwencjonalną arenę do nowego trybu z walką w stylu hordy. Na potrzeby DLC stworzono czwórkę grywalnych bohaterów - każdego z zupełnie innym zestawem zdolności. Do tego dochodzi między innymi tryb Cheats App, z 20 "czystych" i 18 "brudnych" zagrań, kosmetyczny przedmioty tudzież usprawnienia dla poszczególnych misji. Pojawił się również darmowy update, w ramach którego dostajemy chociażby nową kryjówkę na terenie New Birmingham. Pozostaje nam zatem jeszcze sierpniowe A Song of Dust and Ice - największy dodatek do Saint Row.

