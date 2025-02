Ruszyła przedsprzedaż laptopów z układami NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 i RTX 5070 Ti. Jak wypadają cenowo?

W styczniu, podczas konferencji NVIDII w ramach targów CES 2025, ogłoszono nie tylko desktopowe karty graficzne GeForce RTX 5000, ale również notebooki z mobilnymi układami z serii Blackwell. Od razu jednak zapowiadano, że premiera pierwszych urządzeń odbędzie się w marcu tego roku. Jakiś czas temu NVIDIA ogłosiła, że 25 lutego rozpocznie się przedsprzedaż wybranych modeli. Sklepy faktycznie przedstawiły część oferty, dzięki czemu poznaliśmy ceny za poszczególne konfiguracje.

W Polsce ruszyła przedsprzedaż pierwszych notebooków z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Sprawdzamy jakich cen powinni oczekiwać potencjalni nabywcy.

Zacznijmy może od tych tańszych urządzeń, oferowanych przez firmę Dream Machines. W tym wypadku najtańsze notebooki z NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU oferowane będą w cenach od 8699 złotych do 12 599 złotych. Przynajmniej część oferowanych modeli (te poniżej 10 tysięcy są łączone z procesorem Intel Core i9-13900HX lub AMD Ryzen 9 9955HX) utrzyma ceny droższych konfiguracji z dotychczasowym układem NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU - takie bowiem były ceny (i nadal w wielu przypadkach są). W tej samej cenie otrzymamy zatem laptopy o trochę wyższej wydajności (RTX 4070 Laptop posiada 4608 rdzeni CUDA, RTX 5070 Ti Laptop oferuje 5888 rdzeni CUDA) i z większym VRAM-em - 12 GB GDDR7 zamiast 8 GB GDDR6. Spodziewamy się, że te oferty mogą być jeszcze najrozsądniejsze w wyborze, przynajmniej jeśli chodzi o stosunek ceny do ogólnej wydajności.

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Rdzeń GB203 GB203 GB205 GB206 (?) Powierzchnia 378 mm² 378 mm² 263 mm² ? Tranzystory 45.6 mld 45.6 mld 31 mld ? Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Bloki SM 82 60 46 36 Rdzenie CUDA 10496 7680 5888 4608 Rdzenie RT 82 (4. gen) 60 (4. gen) 46 (4. gen) 36 (4. gen) Rdzenie Tensor 328 (5. gen) 240 (5. gen) 184 (5. gen) 144 (5. gen) Jednostki TMU 328 240 184 144 Moc AI (TOPS) 1824 AI TOPS (FP4) 1334 AI TOPS (FP4) 992 AI TOPS (FP4) 798 AI TOPS (FP4) Pamięć VRAM 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 GB GDDR7 Magistrala 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit DLSS DLSS 4 + MFG DLSS 4 + MFG DLSS 4 + MFG DLSS 4 + MFG TGP 95 - 150 W (bez DB)

120 - 175 W (z DB) 80 - 150 W (bez DB)

105 - 175 W (z DB) 60 - 115 W (bez DB)

85 - 140 W (z DB) 50 - 100 W (bez DB)

75 - 125 W (z DB) Enkoder 3x 9.gen 2x 9.gen 1x 9.gen 1x 9.gen Premiera Marzec 2025 Marzec 2025 Marzec 2025 Kwiecień 2025

Hyperbook ma mniej modeli do wyboru z GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Mowa o trzech urządzeniach: Hyperbook V16 z Intel Core Ultra 9 275HX (ekran 16"), Hyperbook A16 Zen z AMD Ryzen 9 9955HX3D (ekran 16") oraz Hyperbook GTR z Intel Core Ultra 9 275HX (ekran 18"). Ceny początkowe wynoszą odpowiednio 9799 złotych, 10 399 złotych oraz 12 199 złotych, choć mogą one jeszcze się zwiększyć, jeśli dobierzemy pojemniejszy i szybszy RAM, SSD czy dołożymy system operacyjny. Układ NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU we wszystkich tych laptopach operuje na maksymalnym TGP rzędu 140 W. Będzie to zatem najmocniejszy wariant GB205.

Jeśli chodzi o ceny modeli Hyperbook z NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, to wahają się one od 12 699 złotych do 14 799 złotych. Ponownie do wyboru są trzy notebooki: Hyperbook V16 Liquid (Core Ultra 9 275HX, 16 cali), Hyperbook A16 Zen Liquid (Ryzen 9 9955HX3D, 16 cali) oraz Hyperbook GTR (Core Ultra 9 275HX, 18 cali). Droższe, ale dużo tańsze od topowych marek, będą laptopy z NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Ceny wahają się od 15 999 złotych do 18 299 złotych i w tym wypadku do wyboru są dokładnie te same trzy kadłubki. Ceny w Dream Machines za notebooki z GeForce RTX 5080 oraz GeForce RTX 5090 Laptop GPU utrzymywane są na porównywalnym poziomie, przy czym wybór konfiguracji jest większy.

Sklep x-kom oraz Komputronik mają natomiast już w swojej ofercie pierwsze modele notebooków marek MSI, ASUS oraz Gigabyte. W przypadku MSI, sklepy podają premierę w kwietniu i to bez względu na model układu graficznego - dostępność spodziewana jest w okresie pomiędzy 4 a 11 kwietnia. Najdroższy będzie MSI Titan 18 HX w limitowanej wersji Dragon Edition Norse Myth - jego cena to 29 999 złotych. Zaoferuje on procesor Intel Core Ultra 9 285HX, GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 18" ekran z podświetleniem Mini LED (3840 x 2400), 96 GB RAM oraz 4 GB SSD (2x 2 TB). Ten sam MSI Titan 18 HX, ale w zwykłej wersji (choć w identycznej specyfikacji technicznej) kosztuje 28 999 złotych. Wariant z GeForce RTX 5080 to koszt z kolei 23 999 złotych. W sklepie x-kom dostępne będą także dwa modele z serii Raider - Raider 18 HX AI z Intel Core Ultra 9 285HX i GeForce RTX 5080 (21 999 złotych) oraz Raider A18 HX z AMD Ryzen 9 9955HX3D i GeForce RTX 5080 za 20 999 złotych. W przypadku firmy MSI, najtańszy obecnie model to MSI Vector 16 HX AI z Intel Core Ultra 9 275HX oraz GeForce RTX 5080 Laptop GPU (TGP 175 W) - jego cena wynosi 13 399 złotych.

Wygląda na to, że bardzo drogo w tej generacji będzie się wyceniała firma ASUS (i nie jesteśmy tym faktem zaskoczeni). Najtańszy, dostępny w przedsprzedaży model to ASUS ROG Strix G16 z Intel Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5080 Laptop GPU i 64 GB RAM w cenie 18 999 złotych. Wariant z 18-calowym ekranem (G18) to już 19 999 złotych. ASUS ROG Strix SCAR 16 / 18 z GeForce RTX 5080 Laptop GPU będzie się zaczynał od kwoty odpowiednio 19 999 złotych za 16-calowy wariant oraz od 21 999 złotych za 18-calowy model. W obu przypadkach nadal mowa o układzie GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Jeśli chcemy topowy GeForce RTX 5090 Laptop GPU, cena wynosi 26 999 złotych za 18-calowy ASUS ROG Strix SCAR 18 (innych obecnie nie ma). Według sklepu x-kom, dostępność ASUS-ów planowana jest na 31 marca.

Najtańszy Gigabyte, dostępny w przedsprzedaży w sklepie x-kom, to obecnie model AORUS Master 16 z Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB RAM oraz GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU - tutaj cena wynosi 14 199 złotych (firma popuściła mocno swojej fantazji). Jednocześnie za niewiele drożej, bo 15 399 złotych, ten sam laptop będzie już oferowany z GeForce RTX 5080 Laptop GPU (TGP do 175 W). Ten sam model, tyle że z GeForce RTX 5090 Laptop GPU (TGP do 175 W) to koszt 18 499 złotych. Najdroższy obecnie w ofercie Gigabyte AORUS Master 18 z Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB RAM, GeForce RTX 5090 Laptop GPU to koszt 19 999 złotych. Dostępność Gigabyte planowana jest na 20 marca i prawdopodobnie to w tym dniu odbędzie się premiera laptopów z wymienionymi układami Blackwell. Jak zatem widać, niektóre firmy utrzymały względnie podobne ceny do poprzedników. W przypadku Hyperbooka oraz Dream Machines, część laptopów z GeForce RTX 5070 Ti wejdzie w półki cenowe dotychczasowych notebooków z GeForce RTX 4070, przez co będą one miały lepszy stosunek ceny do wydajności. U firm MSI oraz ASUS należy się liczyć ze srogimi cenami - zwłaszcza ASUS trochę podkręcił ceny w stosunku do poprzedniej generacji.

Źródło: PurePC, x-kom, Komputronik, Hyperbook, Dream Machines