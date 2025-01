Lenovo Legion Pro 7i, Legion Pro 5i, Legion Pro 5, Legion 7i, Legion 5i, Legion 5 - Laptopy z NVIDIA GeForce RTX 5000

Dotychczas omówiliśmy najnowsze propozycje notebooków (z targów CES 2025 rzecz jasna) od takich firm jak MSI, ASUS, Alienware czy Razer. Wszystkie nowości korzystają z układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Kolejną firmą, która zaprezentowała szereg odświeżonych laptopów jest Lenovo. W samej serii Legion znajdziemy sześć modeli: Lenovo Legion Pro 7i-16 Gen.10, Legion Pro 5i-16 Gen.10, Legion Pro 5-16 Gen.10, Legion 7i-16 Gen.10, Legion 5i-15 Gen.10 oraz Legion 5-15 Gen.10. Sprawdźmy zatem ich specyfikację.

Na targach CES 2025 w Las Vegas, firma Lenovo zaprezentowała szereg odświeżonych notebooków z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000, na czele z flagowym modelem Legion Pro 7i.

Lenovo Legion Pro 7i-16 jako jedyny będzie oferował takie układy graficzne jak NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (175 W) oraz GeForce RTX 5090 Laptop GPU (175 W). Topowy model bazuje również na procesorach Intel Arrow Lake-HX, włącznie do Core Ultra 9 275HX (krótkie spostrzeżenie - nikt nie wykorzystuje układu Core Ultra 9 285HX). Jest to również jedyny model wyposażony w akumulator o pojemności 99,99 Wh, a także z opcją montażu do 64 GB RAM DDR5 6400 MHz. Również Lenovo Legion Pro 7i-16 jako jedyny ma możliwość zamontowania nośnika SSD w standardzie PCIe 5.0 x4 NVMe. Wszystkie trzy modele Legion Pro dzielą jednak inną zmianę. Na tyle laptopów nie znajdziemy już portów, zamiast tego powiększono wyloty chłodzenia. Złącza zostały poprowadzone z kolei po lewej oraz prawie stronie urządzeń. Dalej mamy Lenovo Legion Pro 5i-16, który bazuje na tych samych procesorach, ale układy graficzne ograniczono już do modelu GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (140 W) w najwyższej opcji. Jeszcze biedniej jest w Lenovo Legion Pro 5-16. Tu wprawdzie dostaniemy wydajne procesory AMD Fire Range, na czele z 16-rdzeniowym Ryzen 9 9955HX, jednak w przypadku GPU otrzymamy już co najwyżej GeForce RTX 5070 Laptop GPU (115 W). Dwa ostatnie notebooki otrzymają maksymalnie 32 GB RAM oraz dwa sloty M.2 na nośniki SSD PCIe 4.0. To co warto odnotować to fakt, że w tym roku Lenovo porzuciło ekrany IPS / IPS + Mini LED na rzecz OLED-ów i to we wszystkich laptopach Legion. Różnica jest taka, że Legion Pro 7i ma wyświetlacz z odświeżaniem 240 Hz, natomiast Legion Pro 5(i) z odświeżaniem 165 Hz.

Lenovo Legion Pro 7i (16, Gen.10) Lenovo Legion Pro 5i (16, Gen.10) Lenovo Legion Pro 5 (16, Gen.10) Proceesor Do Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T)

Arrow Lake-HX Do AMD Ryzen 9 9955HX (16C/32T) Fire Range Układ iGPU Intel Graphics, 4 Xe-Core (Xe-LPG) AMD Radeon 610M, 2 CU Osobny układ graficzny Do NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7, TGP 175 W Do NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 12 GB GDDR7, TGP 140 W Do NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8 GB GDDR7, TGP 115 W Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 6400 MHz

2x SO-DIMM, Dual Channel Do 32 GB DDR5 6400 MHz

2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (2x 1 TB) Ekran 16" 2560 x 1600 pikseli

OLED 16:10

500 nitów, 240 Hz, 1 ms

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500

NVIDIA G-SYNC

HDR Dolby Vision 16" 2560 x 1600 pikseli

OLED 16:10

500 nitów, 165 Hz, 1 ms

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500

NVIDIA G-SYNC

HDR Dolby Vision Porty 1x Thunderbolt 4 (DP 2.1)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (PD do 140 W)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 2.1)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (PD do 140 W)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 2.1)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (PD do 140 W)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera Full HD Łączność Ethernet RJ-45 2.5 Gbit + Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Ethernet RJ-45 1 Gbit + Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Audio 4 głośniki po 2 W 2 głośniki po 2 W Akumulator 99,99 Wh 80 Wh 80 Wh Zasilacz 400 W 300 W 245 W Wymiary 364 x 276 x 26,6 mm 364 x 268 x 25,9 mm 364 x 268 x 25,9 mm Waga 2,72 kg 2,53 kg 2,53 kg System Windows 11 Home / Pro Cena i dostępność Od 2799 euro

Kwiecień 2025 Od 1699 euro

Maj 2025 Od 1599 euro

Maj 2025

Kolejne modele to już bardziej podstawowe Lenovo Legion 7i-16, Legion 5i-15 oraz Legion 5-15. Legion 7i jest nieco szczuplejszy, w wyniku czego nie posiada chociażby sieciowego złącza Ethernet RJ-45, które to z kolei występuje w modelach Legion 5i oraz Legion 5. Dwa pierwsze urządzenia ponownie wykorzystują procesory Intel Arrow Lake-HX, włącznie do opcji Core Ultra 9 275HX z 24 rdzeniami. Lenovo Legion 5-15 oferuje co najwyżej AMD Ryzen AI 7 350 z serii Krackan Point (po 4 rdzenie Zen 5 oraz Zen 5c, układ 8-rdzeniowy i 16-wątkowy). Wszystkie trzy laptopy otrzymają natomiast układy GeForce RTX 5000 w opcji do GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7, TGP do 115 W). Także i tutaj nie zabraknie m.in. ekranów OLED, przy czym Legion 7i-16 otrzyma wariant o przekątnej 16", natomiast Legion 5(i) - o przekątnej 15,1". Lenovo Legion 7i-16 zaoferuje także do 32 GB RAM DDR5-6400, ale już pozostałe dwa - do 64 GB DDR5-5600.

Lenovo Legion 7i (16, Gen.10) Lenovo Legion 5i (15, Gen.10) Lenovo Legion 5 (15, Gen.10) Proceesor Do Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T)

Arrow Lake-HX Do AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T) Krackan Point Układ iGPU Intel Graphics, 4 Xe-Core (Xe-LPG) Do AMD Radeon 860M 8 CU RDNA 3.5 Osobny układ graficzny Do NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8 GB GDDR7, TGP do 115 W Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 6400 MHz

2x SO-DIMM, Dual Channel Do 64 GB DDR5 5600 MHz

2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (2x 1 TB) Ekran 16" 2560 x 1600 pikseli

OLED 16:10

500 nitów, 240 Hz, 1 ms

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500

NVIDIA G-SYNC

HDR Dolby Vision 15,1" 2560 x 1600 pikseli

OLED 16:10

400 nitów, 165 Hz, 1 ms

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 400

HDR Dolby Vision Porty 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD do 140 W)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Czytnik kart SD 4.0

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 2.1 / PD do 140 W)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 4 typu C (DP 2.1)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 2.1 / PD do 140 W)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera Full HD Audio 2 głośniki po 2 W 2 głośniki po 2 W ze wsparciem dla Dolby Atmos Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Ethernet RJ-45 1 Gbit + Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator 84 Wh 80 Wh 80 Wh Zasilacz 245 W 245 W 245 W Wymiary 361,7 x 263,4 x 17,9 mm 344,9 x 255,3 x 22,5 mm 344,9 x 255,3 x 22,5 mm Waga ~1,9 kg 2,0 kg 2,0 kg System Windows 11 Home / Pro Cena i dostępność Od 1999 euro

Czerwiec 2025 Od 1199 euro

Maj 2025 Od 1299 euro

Czerwiec 2025

Lenovo nie zamierza się przesadnie śpieszyć z wprowadzaniem nowych laptopów na rynek. Na początek do sprzedaży trafi flagowy Legion Pro 7i. Jego dostępność planowana jest na kwiecień 2025 w cenie rozpoczynającej się od 2799 euro. W maju dołączą modele Legion Pro 5i oraz Legion Pro 5 w cenach zaczynających się od odpowiednio 1699 euro oraz 1599 euro. W tym samym miesiącu do sklepów powinien jeszcze trafić Lenovo Legion 5i - jego cena wystartuje od 1199 euro. Najpóźniej, bo w czerwcu, pojawią się notebooki Lenovo Legion 7i (od 1999 euro) oraz Lenovo Legion 5 (od 1299 euro).

Lenovo Legion Pro 7i-16 - Zdjęcia

Lenovo Legion Pro 5(i)-16 - Zdjęcia

Lenovo Legion 7i-16 - Zdjęcia

Lenovo Legion 5(i)-15 - Zdjęcia

Źródło: Lenovo