ASUS ROG Strix SCAR, ROG Strix G, ROG Zephyrus oraz ROG Flow Z13 - Specyfikacja laptopów z NVIDIA GeForce RTX 5000

Wczoraj w nocy NVIDIA zaprezentowała nie tylko nową generację desktopowych kart graficznych GeForce RTX 5000, ale również mobilną serię GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Ta druga zadebiutuje jednak trochę później, bo w marcu i z tego powodu nie wszystkie szczegóły specyfikacji zostały jeszcze zdradzone. Niemniej producenci notebooków ochoczo na targach CES w Las Vegas prezentują swoje nowości. Jedną z firm jest ASUS, którym zajmiemy się w tym materiale, omawiając najnowsze notebooki ROG Strix oraz ROG Zephyrus.

Podczas targów CES 2025 w Las Vegas, firma ASUS zaprezentowała nowe notebooki z serii ROG Strix SCAR, ROG Strix G, ROG Zephyrus oraz ROG Flow Z13. Ten ostatni, jako jedyny w serii, wykorzysta procesory AMD Strix Halo (Ryzen AI Max), podczas gdy pozostałe bazują na dopiero co zapowiedzianych układach NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU.

Tegoroczne modele ASUS ROG Strix SCAR 16 oraz ROG Strix SCAR 18 doczekały się wbudowanego panelu AniMe Vision na zewnętrznej pokrywie, który działa na podobnej zasadzie jak AniMe Matrix swego czasu w laptopach ROG Zephyrus. Modele ASUS ROG Strix SCAR 16 (G635), ROG Strix SCAR 18 (G835), ROG Strix G16 (G615) oraz ROG Strix G18 (G815) będą bazowały na procesorach Intel Arrow Lake-HX, w maksymalnej opcji do Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T). Modele ROG Strix SCAR, jako jedyne, zaoferują opcję układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU o mocy do 175 W. Pozostałe dwa modele otrzymają maksymalnie GeForce RTX 5080 Laptop GPU (175 W). ROG Strix SCAR w tym roku również jako jedyne otrzymają ekrany z podświetleniem Mini LED (do 2000 stref podświetlenia). ASUS niestety poskąpił na pamięci RAM, wobec czego moduły DDR5 pracują z efektywną szybkością 5600 MHz, mimo że Arrow Lake-HX posiada kontroler DDR5 6400 MHz. Można natomiast liczyć na obecność portów Thunderbolt 5, we wszystkich czterech modelach laptopów.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835) ASUS ROG Strix SCAR 16 (G635) ASUS ROG Strix G18 (G815) ASUS ROG Strix G16 (G615) Procesor Do Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T)

Arrow Lake-HX

P-Core: 2700 - 5400 MHz

E-Core: 2100 - 4600 MHz

TSMC N3B Układ iGPU Intel Graphics (4 Xe-Core), do 1900 MHz Układ dGPU Do NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU

24 GB GDDR7

TGP do 175 W Do NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU

16 GB GDDR7

TGP do 175 W Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 5600 MHz

2x SO-DIMM

Dual Channel Do 32 GB DDR5 5600 MHz

2x SO-DIMM

Dual Channel Magazyn danych 2x 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (RAID 0) 1x 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 18" 2560 x 1600 pikseli IPS

Mini LED (2000 stref)

240 Hz, 3 ms

100% DCI-P3

HDR Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC 16" 2560 x 1600 pikseli IPS

Mini LED (2000 stref)

240 Hz, 3 ms

100% DCI-P3

HDR Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC 18" 2560 x 1600 pikseli IPS

240 Hz, 3 ms

100% DCI-P3

HDR Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC 16" 2560 x 1600 pikseli IPS

240 Hz, 3 ms

100% DCI-P3

HDR Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC Porty 2x Thunderbolt 5 (DP 2.1 / PD 3.1 / G-SYNC)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 2.5 Gbit + Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator Litowo-jonowy, 90 Wh Zasilacz 380 W 380 W 330 W 330 W Wymiary 399 x 294 x 30,8 mm 354 x 264 x 30,4 mm 399 x 294 x 30,8 mm 354 x 264 x 30,4 mm Waga 3,5 kg 2,8 kg 3,5 kg 2,7 kg System Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro

Nie zapomniano również o procesorach AMD, jednak w tym wypadku układy Fire Range będą parowane ze znacznie słabszymi GPU. ASUS ROG Strix G18 (G814) posiada w najwyższej opcji procesor AMD Ryzen 9 9955HX (16 rdzeni) oraz układ NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU z 8 GB GDDR7. Co ciekawe, mniejszy ASUS ROG Strix G16 (G614) otrzyma wydajniejsze podzespoły - procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D (Fire Range z 3D V-Cache 2. generacji) oraz układem NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (12 GB GDDR7). Modele z AMD muszą się również zadowolić gorszym portem Ethernet RJ-45 oraz niższym standardem Wi-Fi 6E zamiast Wi-Fi 7. Ogólnie na zdjęciach poniżej zwrócicie z pewnością uwagę, że modele ASUS ROG G16 i G18 z procesorach Intel Arrow Lake-HX korzystają z nowego wyglądu, podczas gdy ROG G16 i G18 z AMD bazuje na wcześniejszym designie. Kolejnym laptopem na AMD będzie ROG Flow Z13. Hybryda ta, jako jedyna w obecnym portfolio ASUS-a, skorzysta z niedawno zapowiedzianych procesorów AMD Strix Halo, w maksymalnej opcji z procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395 (16C/32T) i zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon 8060S z 40 blokami CU RDNA 3.5. Strix Halo będzie tutaj sparowane z maksymalnie 128 GB pamięci RAM LPDDR5X 8000 MHz.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G814) ASUS ROG Strix G16 (G614) ASUS ROG Flow Z13 (GZ302) Procesor Do AMD Ryzen 9 9955HX (16C/32T), Zen 5

2500 - 5400 MHz

TSMC N4 + N6

Fire Range Do AMD Ryzen 9 9955HX3D (16C/32T), Zen 5 + 3D V-Cache

2500 - 5400 MHz

TSMC N4 + N6

Fire Range Do AMD Ryzen AI Max+ 395 (16C/32T) Zen 5

3000 - 5100 MHz

TSMC N4

Strix Halo Układ iGPU AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Do AMD Radeon 8060S

Do 40 CU RDNA 3.5 Układ dGPU Do NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

8 GB GDDR7

TGP do 125 W Do NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU

16 GB GDDR7

TGP do 140 W - Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 5600 MHz

2x SO-DIMM

Dual Channel Do 32 GB DDR5 5600 MHz

2x SO-DIMM

Dual Channel Do 128 GB LPDDR5X 8000 MHz (RAM lutowany) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 5.0 (do 2 TB) x4 NVMe

1x M.2 SSD PCIe 4.0 (do 2 TB) x4 NVme 1x M.2 2230 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 16" 2560 x 1600 pikseli IPS

240 Hz, 3 ms

100% DCI-P3

HDR Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC 18" 2560 x 1600 pikseli IPS

240 Hz, 3 ms

100% DCI-P3

HDR Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC 13,4" 2560 x 1600 pikseli IPS

180 Hz, 3 ms

100% DCI-P3

HDR Dolby Vision Porty 1x USB 4 typu C (DP 1.4 / PD 3.0 / G-SYNC)

1x USB 4 typu C (DP 1.4 G-SYNC)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 4 typu C (DP 2.1 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Czytnik kart microSD (UHS-II)

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 1 Gbit + Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925) + Bluetooth 5.4 Akumulator Litowo-jonowy, 90 Wh Litowo-jonowy, 70 Wh Zasilacz 280 W 280 W 200 W Wymiary 399 x 294 x 30,8 mm 354 x 264 x 30,4 mm 300 x 204 x 14,9 mm Waga 3,0 kg 2,5 kg 1,2 kg System Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro

Do sprzedaży trafią także trzy notebooki z serii ASUS ROG Zephyrus: ROG Zephyrus G14 (GA403), ROG Zephyrus G16 (GU605) oraz ROG Zephyrus G16 (GA605). Pierwszy z nich otrzyma procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (Strix Point, 12 rdzeni) oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU w najwyższej opcji. Laptop zaoferuje również do 64 GB RAM LPDDR5X 8000 MHz, co oznacza że pamięć będzie wlutowana. Nie zabraknie także 14-calowego ekranu OLED 2880 x 1880 pikseli, ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. W przypadku ASUS ROG Zephyrus G16, wariant GU605 będzie zdecydowanie mocniejszy. Bazuje on na procesorach Intel Arrow Lake-H, do Core Ultra 9 285H oraz układzie NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU w najwyższej opcji. Otrzyma on także do 64 GB RAM LPDDR5X. Z kolei model ROG Zephyrus G16 (GA605) powinien być wyraźnie tańszą alternatywą. Otrzyma on procesory AMD Krackan Point, w najwyższej opcji Ryzen AI 7 350 z 8 rdzeniami. W przypadku dGPU mowa o NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU z najwyższej opcji. Mniej będzie także RAM-u - tylko do 32 GB. W obu przypadkach zastosowano jednak ten sam ekran OLED o przekątnej 16 cali, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz z odświeżaniem 240 Hz.

ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403) ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605) Procesor Do AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12C/24T) Zen 5 + Zen 5c

Zen 5: 2000-5100 MHz

Zen 5c: 2000-3300 MHz

Strix Point Do Intel Core Ultra 9 285H (16C/16T) Arrow Lake-H

Do 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

P-Core: 2900 - 5400 MHz

E-Core: 2700 - 4600 MHz

LP E-Core: 1000 - 2500 MHz Do AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T) Krackan Point

4 Zen 5 + 4 Zen 5c

Zen 5: 2000 - 5000 MHz

Zen 5c: 2000 - 3500 MHz Układ iGPU Do AMD Radeon 890M

16 CU RDNA 3.5

Do 2900 MHz Do Intel ARC 140T

8 Xe-Core (Xe-LPG)

Do 2350 MHz Do AMD Radeon 860M

8 CU RDNA 3.5

Do 3000 MHz Układ dGPU Do NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU

16 GB GDDR7 Do NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU

24 GB GDDR7 Do NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

8 GB GDDR7 Pamięć RAM Do 64 GB LPDDR5X 8000 MHz (RAM lutowany) Do 64 GB LPDDR5X 7467 MHz (RAM lutowany) Do 32 GB LPDDR5X 7500 MHz (RAM lutowany) Magazyn danych 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (1 TB + 1 TB) 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (2 TB + 2 TB) 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (2 TB + 2 TB) Ekran 14" 2880 x 1800 pikseli

OLED, 120 Hz, 0,2 ms

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500

HDR Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC 16" 2560 x 1600 pikseli

OLED, 240 Hz, 0,2 ms

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500

HDR Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC Porty 1x USB 4 typu C (DP 2.1 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 2.1 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SD (UHS-II)

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 2.1 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 2.1 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SD (UHS-II)

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 4 typu C (DP 2.1 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 2.1 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SD (SD 7.0)

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator Litowo-jonowy, 73 Wh Litowo-jonowy, 90 Wh Litowo-jonowy, 90 Wh Wymiary 311 x 220 x 18,3 mm 354 x 246 x 17,4 mm 354 x 246 x 17,2 mm Waga 1,5 kg 1,85 kg 1,85 kg System Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro

Aktualizacji w tym roku doczeka się także stacja eGPU ASUS ROG XG Mobile (CG34). Nie będzie ona już korzystać z niestandardowego złącza, zamiast tego połączenie pomiędzy eGPU a komputerem odbędzie się za pomocą portu Thunderbolt 5 (wstecznie kompatybilnego zarówno z USB 4 jak i Thunderbolt 4, co znacznie poszerza listę zgodnych z eGPU urządzeń). Stacja w tegorocznej wersji będzie oferowana w dwóch wersjach: z GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Wśród udostępnionych portów, znajdziemy m.in. drugi Thunderbolt 5, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Ethernet RJ-45, czytnik kart SD czy dwa dodatkowe porty USB 3.2 typu A Gen.2. Na chwilę obecną żaden z zaprezentowanych sprzętów nie doczekał się jeszcze konkretnych cen. Premiera z kolei odbędzie się w marcu tego roku.

ASUS ROG XG Mobile eGPU (2025, CG34) Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 12 GB GDDR7 Porty 1x Thunderbolt 4 (do łączności z PC / PD do 140 W)

1x Thunderbolt 5 (PD do 27 W)

1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 2.1 UHBR20

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x czytnik kart SD (UHS-II, do 312 MB/s) Łączność z komputerem Poprzez port Thunderbolt 5 (kompatybilny również ze złączami USB 4 oraz Thunderbolt 4) Zasilacz 330 W Wymiary 208 x 155 x 29,6 mm Waga 1,5 kg

ASUS ROG Strix SCAR 16/18 (2025):

ASUS ROG Strix G16/18 G615/G815 (2025):

ASUS ROG G16/G18 (G614/G814) 2025:

ASUS ROG Flow Z13 (2025):

ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403) 2025:

ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) 2025:

ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605) 2025:

Źródło: ASUS, PurePC