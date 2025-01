Intel Thunderbolt 5 - oficjalna prezentacja i specyfikacja nadchodzącego standardu przesyłania danych

W ubiegłym roku Intel oficjalnie potwierdził trwające prace nad nowym standardem przesyłania danych. Wówczas nie poznaliśmy jeszcze pełnej nazwy, zamiast tego skupiono się na najważniejszych nowościach, jakie zostaną wprowadzone wraz z kolejną generacją Thunderbolta. Obecnie pozostał nam już tylko tydzień do najważniejszej, tegorocznej konferencji Intela - Innovation 2023, na której poznamy szczegóły procesorów Meteor Lake oraz Raptor Lake Refresh. Tymczasem Intel już teraz ogłasza szczegóły Thunderbolt 5 - nowego standardu przesyłania danych za pomocą pojedynczego kabla.

Intel oficjalnie prezentuje specyfikację standardu Thunderbolt 5. Przepustowość dla przesyłania danych sięgnie maksymalnie 120 Gb/s, a pierwsze urządzenia z nowym złączem pojawią się w 2024 roku.

Intel Thunderbolt 5 znacząco podniesie przepustowość przesyłania danych - mowa o wartościach 80 Gb/s (symetrycznie) lub do 120 Gb/s (asymetrycznie za pomocą technologii Bandwitdh Boost). Thunderbolt 5, według oficjalnej specyfikacji, powinien osiągnąć przepustowość zbliżoną do PCIe 4.0 x8, a więc wynik osiągany obecnie np. na mobilnych układach graficznych w notebookach. Znaczące podniesienie tego parametru z pewnością korzystnie wpłynie na wydajność kart graficznych w stacjach eGPU. Thunderbolt 5 będzie zgodny z DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G oraz z magistralą PCIe 4.0. Nie zabraknie również wstecznej kompatybilności z Thunderbolt 3 oraz Thunderbolt 4. Oprócz tego za pomocą pojedynczego kabla z wtyczką USB-C możliwe będzie ładowanie urządzeń mocą do 240 W.

Złącze Thunderbolt 5 wykorzysta sygnalizację PAM3 (trójpoziomową modulację amplitudy), podobnie jak w przypadku pamięci GDDR7 czy DDR5. To właśnie użycie PAM3 ma być głównym powodem tak dużego wzrostu przepustowości względem Thunderbolta 3 oraz Thunderbolta 4. Sam TB5 zostanie wprowadzony do urządzeń za pomocą nowego układu scalonego o kodowej nazwie Barlow Ridge. Thunderbolt 5 umożliwi również podłączenie nie tylko dedykowanych stacji dokujących, ale również szybszych nośników SSD, dwóch monitorów 8K jednocześnie (z HDR oraz 10-bitową głębią barw), wyświetlaczy z częstotliwością odświeżania do 540 Hz (Full HD bądź do 480 Hz dla Quad HD) czy jednocześnie trzech ekranów 4K z odświeżaniem 144 Hz (lub monitora 4K z odświeżaniem 240 Hz), oczywiście ze wsparciem dla HDR. W czwartym kwartale roku Intel rozpocznie wysyłkę wszelkich potrzebnych materiałów oraz narzędzi dla chociażby twórców dedykowanych akcesoriów pod złącze Thunderbolt. Pierwsze komputery (zapewne głównie notebooki) oraz akcesoria zgodne z Thunderbolt 5 pojawią się w 2024 roku. Nie powinniśmy natomiast nastawiać się, że wraz z premierą procesorów Intel Meteor Lake, pierwsze notebooki od razu będą obsługiwać nowy standard TB5.

