Alienware 16 Area-51, Alienware 18 Area-51 oraz Alienware Area-51 - Notebooki i gotowy zestaw PC z NVIDIA GeForce RTX 5000

Dell jest jednym z największych producentów notebooków, posiadający jednocześnie w swoim portfolio markę Alienware. Firmy nie mogło zabraknąć na targach CES 2025 w Las Vegas, gdzie zaprezentowano najnowsze laptopy Alienware 16 Area-51 oraz Alienware 18 Area-51. W ten sposób częściowo przywrócono dawne nazewnictwo notebooków. Dodatkowo firma przygotowuje się do wprowadzenia na rynek gotowego zestawu komputerowego Alienware Area-51. Wszystkie sprzęty otrzymają układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000.

Dell ogłosił nowe zestawy Alienware, w tym notebooki Alienware 16 Area-51 oraz Alienware 18 Area-51, a także zestaw komputerowy Alienware Area-51. Marka tym samym powraca do nazewnictwa sprzed lat.

Alienware 16 Area-51 oraz Alienware 18 Area-51 to prawdopodobnie jedne z najcięższych notebooków, jakie otrzymamy w nowej generacji. Przebudowane i rozbudowane jednocześnie chłodzenie charakteryzuje się o 35% lepszym przepływem powietrza i jednocześnie pozwala zredukować głośność urządzeń o 15% w porównaniu do poprzedniej generacji. Wariant z ekranem 16 cali waży 3,45 kg, natomiast 18-calowy model to już solidne 4,46 kg. Obudowa jest wykonana z anodyzowanego aluminium, a dodatkowo obszar nad wentylatorami jest perforowany, co nie tylko usprawnia przepływ powietrza, ale również pozwala zobaczyć jak wentylatory pracują (mają one bowiem podświetlenie). Na spodzie z kolei na obszarze wentylatorów zamontowano taflę szkła Gorilla Glass). Oba notebooki korzystają z procesorów Intel Arrow Lake-HX w postaci Intel Core Ultra 7 255HX (20 rdzeni) oraz Intel Core Ultra 9 275HX (24 rdzenie). Ich TDP może być zwiększone do stałej wartości 105 W przy jednoczesnym obciążeniu układu graficznego. W przypadku dGPU, Alienware stawia oczywiście na najnowszą generację NVIDIA Blackwell, gdzie najwyższą opcją będzie GeForce RTX 5090 Laptop GPU z 24 GB pamięci GDDR7. TGP sięga 175 W zarówno dla RTX 5080 Laptop jak i RTX 5090 Laptop GPU. Łączny thermal design obu urządzeń to imponujące 280 W, a więc więcej nawet od MSI Titan 18 HX AI (270 W).

Alienware 16 Area-51 Alienware 18 Area-51 Procesor Intel Core Ultra 7 255HX

20C/20T: 8 P-Core + 12 E-Core



Intel Core Ultra 9 275HX

24C/24T: 8 P-Core + 16 E-Core



TDP do 105 W Zintegrowany układ graficzny Intel Graphics, 4 Xe-Core (Xe-LPG) Osobny układ graficzny Do NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7

TGP 175 W Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5 6400 MHz

Do 32 GB RAM DDR5 7200 MHz (XMP Profile)

2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 5.0 x4 NVMe

2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe



Opcje konfiguracji:

4 TB (2x 2 TB) RAID 0

8 TB (2x 4 TB) RAID 0

12 TB (3x 4 TB) RAID 0 Ekran 16" 2560 x 1600 pikseli

IPS 16:10, 500 nitów

240 Hz, 3 ms, 100% DCI-P3

NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus 18" 2560 x 1600 pikseli

IPS 16:10, 500 nitów

300 Hz, 3 ms, 100% DCI-P3

NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus Porty 2x Thunderbolt 5

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Czytnik kart pamięci SD

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 5

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Czytnik kart pamięci SD

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera Full HD (1920 x 1080) z HDR + Windows Hello

4K (3840 x 2160) z HDR + Windows Hello Łączność Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 + Bluetooth 5.4 Intel Killer E3100 Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 + Bluetooth 5.4 Akumulator Litowo-jonowy, 96 Wh Zasilacz 280 W lub 360 W (zależne od użytego układu graficznego) Klawiatura Klawiatura z przełącznikami membranowymi (skok 1.8 mm)



Niskoprofilowa klawiatura z przełącznikami mechanicznymi (CherryMX Ultra Low Profile, skok 1.8 mm) Wymiary 365 x 290 x 21,6 mm 410 x 320 x 30,5 mm Waga 3,45 kg 4,46 kg System Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro

Alienware oferuje również kilka opcji wyboru pamięci RAM. Do dyspozycji oddano dwa sloty SO-DIMM na maksymalnie 64 GB DDR5 6400 MHz (efektywny zegar). Będzie również opcja wyboru 32 GB DDR5 7200 MHz w trybie XMP, co również powinno nieco poprawić wydajność. Jest o tyle ciekawe, że bodaj tylko Alienware zapowiedział takie konfiguracje RAM-u dla najnowszych notebooków. Będzie ponadto możliwość montażu do trzech nośników SSD, w tym jednego M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe oraz dwóch M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe. Łącznie sprzęt obsłuży do 12 TB. Alienware w swoich konfiguratorach pozwoli także na wybór m.in. kamery internetowej o rozdzielczości 4K czy niskoprofilowej (CherryMX Ultra Low Profile) klawiatury mechanicznej. Resztę specyfikacji znajdziecie w powyższej tabeli. Ceny mają się rozpoczynać od 1999 dolarów za podstawowe konfiguracje, jednak już teraz potwierdzono, że cena modelu z GeForce RTX 5080 Laptop GPU będzie kosztować 3199 dolarów. Wariant z topowym układem Blackwell z pewnością będzie jeszcze wyższa. Premiera odbędzie się w marcu.

Alienware Area-51 Desktop PC Procesor Intel Core Ultra 7 265 (20C/20T)

Intel Core Ultra 9 285 (24C/24T)

Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T)

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T)

TDP do 280 W Zintegrowany układ graficzny Intel Graphics, 4 Xe-Core (Xe-LPG) Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7

TDP do 600 W

NVIDIA GeForce RTX 4090 D (tylko dla Chin) Płyta główna / chipset Autorska płyta główna z chipsetem Intel Z890 w standardzie ATX

Dostępna specyfikacja dla slotów PCIe:

1x PCIe 5.0 x16 (slot 1)

1x PCIe 4.0 x4 (slot 2)

1x PCIe 4.0 x4 (slot 3) Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5 6400 MHz

2x UDIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 5.0 x4 NVMe

1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe



Dostępne konfiguracje:

1 TB (SSD PCIe 4.0, Boot) + 2 TB (SSD PCIe 4.0, magazyn)

1 TB (SSD PCIe 4.0, Boot) + 4 TB (SSD PCIe 4.0, magazyn)

2 TB (SSD PCIe 5.0, Boot) + 4 TB (SSD PCIe 4.0, magazyn)

4 TB (SSD PCIe 4.0, Boot) + 4 TB (SSD PCIe 4.0, magazyn) Porty (front) 2x USB 3.2 typu C Gen.2 (10 Gbps, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

2x Audio-jack 3.5 mm Porty (tył) 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

3x USB 2.0 typu A (dwa z funkcją Smart Power)

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

2x Audio-jack 3.5 mm

1x S/PDIF



Porty od karty graficznej:

3x DisplayPort 2.1b UHBR20

1x HDMI 2.1 Zasilacz 850 W 80 PLUS Gold (ATX12VO)

1500 W 80 PLUS Platinum (ATX12VO)

Model zasilacza uzależniony od modelu karty graficznej Chłodzenie CPU 240 mm AiO Liquid Cooling

360 mm AiO Liquid Cooling

Model AiO uzależniony od wybranego procesora Wymiary 610,5 x 231,6 x 569 mm Waga 34,5 kg System Windows 11 Home / Pro

Do sprzedaży trafi również gotowy zestaw komputerowy Alienware Area-51, którego wygląd powinien wielu osobom przypaść do gustu. Zestaw ten również oparto na podzespołach Intela oraz NVIDII w postaci procesorów Arrow Lake (zarówno tych z zablokowanym mnożnikiem jak i tych z odblokowanym, do wyboru będą cztery układy) oraz kart graficznych GeForce RTX 5000, włącznie z GeForce RTX 5090 i o mocy do 600 W. Na rynek chiński trafi natomiast wersja z GeForce RTX 4090 D. W przypadku chłodzenia, możemy liczyć zarówno na systemy AiO (do wyboru w konfiguratorze będą warianty 240 mm oraz 360 mm) jak również dodatkowe wentylatory, które będą skierowane do wewnątrz w stronę obudowy, aby zasysać chłodne powietrze z otoczenia. Dwa wentylatory 140 mm kierują chłodne powietrze otoczenia w górę w kierunku wentylatorów GPU, zapewniając maksymalną wydajność GPU. Większe dwa wentylatory 180 mm wypychają powietrze bocznie w kierunku GPU, CPU i pamięci z przodu obudowy. Do konfiguracji chłodzenia cieczą dołączono podwójne lub potrójne wentylatory 120 mm, aby zasysać dodatkowe powietrze z góry. Zaprojektowany system ma na celu zmniejszenie recyrkulacji powietrza, aby zmaksymalizować ogólny przepływ. W porównaniu do poprzednich gotowych zestawów firmy, nowy system ma w domyśle oferować o 13% niższe temperatury, przy jednocześnie aż o 45% lepszej kulturze pracy. Pozostała część specyfikacji znajduje się w powyższej tabeli. Alienware na razie potwierdziło, że komputery trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale, a cena za model z GeForce RTX 5080 wyniesie 4499 dolarów.

Alienware Area-51 Desktop PC - Zdjęcia



Alienware Area-51 Desktop PC będzie dostępny także z chłodzeniem powietrznym dla CPU

Alienware 16 Area-51 oraz Alienware 18 Area-51 - Zdjęcia

Źródło: Alienware