Dream Machines RT5090 oraz RT5080 - Topowe laptopy do gier z AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz GeForce RTX 5090 i RTX 5080

Kilka tygodni temu NVIDIA oficjalnie ujawniła nową generację kart graficznych GeForce RTX 5000 oraz mobilnych układów GeForce RTX 5000 Laptop GPU z generacji Blackwell. Premierę pierwszych notebooków zaplanowano na przyszły miesiąc, jednak już teraz jedna z firm w Polsce, a konkretniej mówiąc Dream Machines, opublikowała specyfikację niektórych z nowych urządzeń wraz z cenami. Przynajmniej w tym wypadku, nie spodziewamy się zauważalnego podwyższenia kwot względem poprzedniej generacji.

Dream Machines RT5090 oraz RT5080 to pierwsze notebooki firmy, które oferują układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Dream Machines jako pierwsza firma w Polsce potwierdziła także ceny nowych modeli.

W tym materiale skupimy się na trzech modelach: Dream Machines RT5090, Dream Machines RT5080 oraz Dream Machines RT5070Ti. Już same nazwy jasno wskazują, jakie układy graficzne zostały tutaj wykorzystane. Mowa oczywiście o GeForce RTX 5090 Laptop GPU (TGP 175 W), GeForce RTX 5080 Laptop GPU (TGP 175 W) oraz GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (TGP 140 W). Użyto zatem najmocniejszych wariantów, które dodatkowo sparowano z najlepszymi procesorami, jakie zapewne będą dostępne w tym roku dla laptopów. Mowa o AMD Ryzen 9 9955HX oraz AMD Ryzen 9 9955HX3D - ten drugi oferuje łącznie 144 MB cache, w tym 128 MB cache L3, dzięki 3D V-Cache. W konfiguratorze Dream Machines będzie można wybrać od 16 GB RAM DDR5 do 64 GB, przy czym kostki DDR5 6400 MHz są dostępne tylko w konfiguracji 16 GB + 16 GB (dwa sloty SO-DIMM), ale już dla DDR5 5600 MHz jest to konfiguracja 32 GB + 32 GB. W podstawowych wersjach będą moduły DDR5 4800 MHz i tych oczywiście nie rekomendujemy do takich procesorów.

Dream Machines RT5090 Dream Machines RT5080 Dream Machines RT5070Ti Procesor AMD Ryzen 9 9955HX (16C/32T)

AMD Ryzen 9 9955HX3D (16C/32T) Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M, 2 CU RDNA 2 Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7, TGP 175 W NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16 GB GDDR7, TGP 175 W NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 12 GB GDDR7, TGP 140 W Pamięć RAM Do 32 GB RAM DDR5 6400 MHz lub do 64 GB RAM DDR5 5600 MHz

Dual Channel (2x SO-DIMM) Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (do 4 TB każdy) Ekran 16" 2560 x 1600 pikseli

IPS 16:10

100% sRGB, 300 Hz, do 500 nitów Złącza 2x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 2.1a UHBR20

1x Ethernet RJ-25 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Full HD + IR Sensor (Windows Hello) Łączność Ethernet RJ-45 2.5 Gbit + WiFi 6E lub Wi-Fi 7 (możliwość wyboru w konfiguratorze) + Bluetooth 5.3 (dla Wi-Fi 6E) lub Bluetooth 5.4 (dla Wi-Fi 7) Akumulator 3-komorowy, 80 Wh Głośniki 2 x 2 W głośniki stereo z systemem Audio Nahimic Inne System chłodzenia cieczą w zestawie - Wymiary 356.68 x 245 x 25.6 mm Cena Od 15 799 złotych Od 12 599 złotych Od 9999 złotych

Na pokładzie wszystkich trzech laptopów znajdą się także dwa sloty M.2 dla nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Ekran również będzie wszędzie taki sam. To panel IPS o przekątnej 16 cali oraz rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, z 300 Hz odświeżaniem oraz jasnością do 500 nitów. Solidnie wygląda także zaplecze portów. Do dyspozycji oddano dwa złącza USB 3.2 typu C Gen.2, 3 porty USB 3.2 typu A Gen.1, pełnowymiarowy HDMI, mini DisplayPort 2.1a UHBR20 czy 2.5 Gbit Ethernet RJ-45. W konfiguratorze będzie można także wybrać karty sieci bezprzewodowej - do wyboru będą moduły Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 lub Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4. Modele Dream Machines RT5090 oraz RT5080 będą posiadały w zestawie również osobną skrzynkę z chłodzeniem wodnym - to samo rozwiązanie oferowano już w poprzednich generacjach. Z jednej strony zmniejsza to mobilność całości, z drugiej jednak gdy jest to konieczne, otrzymamy znacznie lepszą kulturę pracy oraz niższe temperatury. Ceny rozpoczynają się od 9999 złotych za Dream Machines RT5070Ti, od 12 599 złotych za Dream Machines RT5080 oraz od 15 799 złotych za Dream Machines RT5090. Poszczególne konfiguracje można znaleźć tutaj.



Dream Machines RT5090 oraz RT5080 oferowany jest z systemem chłodzenia cieczą...



...podczas gdy Dream Machines RT5070Ti jest jej pozbawiony.

Źródło: Dream Machines