DOOM Eterna: ujawniono nowe, niższe wymagania sprzętowe gry

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe gry DOOM Eternal, ale zostały one szybko wycofane z platformy Steam. Długo jednak nie musieliśmy czekać na ich korektę. Studio id Software opublikowało na oficjalnej stronie internetowej firmy Bethesda nowe wymagania – poprawione i rozszerzone o dodatkowe ustawienia. Co więcej, zostały one obniżone. Najważniejszą informacją jest to, że zmniejszył się wymóg co do pamięci RAM i GPU w ustawieniach wysokich przy rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, do których wystarczą karty graficzne pokroju GeForce’a GTX 970 i GTX-a 1060 z 6 GB pamięci. Wcześniej miały one zapewnić płynność animacji na poziomie 60 klatek na sekundę jedynie przy zachowaniu niskich detali. Przy okazji twórcy dodali w ujawnionych specyfikacjach zalecaną konfigurację sprzętową do ustawień Ultra-Nightmare, 120 FPS-ów i rozdzielczości 4K. Co jeszcze się zmieniło?

Studio id Software obniżyło wymagania sprzętowe gry DOOM Eternal. Poznaliśmy również konfigurację sprzętową do ustawień Ultra-Nightmare.

W najnowszym wpisie na stronie firmy Bethesda należące do niej studio id Software ujawniło również, jak DOOM Eternal będzie działać na konsolach obecnej generacji. Na Xboksie One X i PlayStation 4 Pro można spodziewać się upskalowania odpowiednio rozdzielczości 1800p i 1440p do 4K przy 60 klatkach na sekundę. Słabsze konsole zapewnią płynność animacji na tym samym poziomie, ale w rozdzielczościach 1080p (PlayStation 4) i 900p upskalowanej do 1080p (Xbox One). Gra uruchomiona w ramach Google Stadia pozwoli na rozgrywkę w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy 60 klatkach na sekundę na wyświetlaczu Full HD, a w przypadku ekranu 4K będzie to 1800p upskalowane do 2160p. DOOM Eternal będzie obsługiwać HDR niezależnie od platformy. Zainteresowanych wersją PC odsyłamy do szczegółowych wymagań sprzętowych:

Wymagania wymagania sprzętowe Doom Eternal do 1080p/60 FPS i niskich ustawień:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7/10

Procesor: Intel Core i5-2500K 3,3 GHz lub AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, GTX 1060 (3GB), GTX 1650 lub AMD Radeon R9 280, R9 290, RX 470 (4 GB)

Dysk twardy: 50 GB wolnego miejsca

Wymagania sprzętowe DOOM Eternal do 1080p/60 FPS i wysokich ustawień:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-6700K 4,0 GHz lub AMD Ryzen 7 1800X 3,6 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1060, GTX 970 lub AMD RX 480

Dysk twardy: 50 GB wolnego miejsca

Inne: w przypadku GTX-a 970 należy ustawić jakość tekstur na średnim poziomie

Wymagania sprzętowe DOOM Eternal do 1440p/60 FPS i wysokich ustawień:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-6700K 4,0 GHz lub AMD Ryzen 7 1800X 3,6 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1080, RTX 2060 lub AMD Radeon RX Vega 56

Dysk twardy: 50 GB wolnego miejsca

Wymagania sprzętowe DOOM Eternal do 4K/60 FPS i ustawień Ultra-Nightmare lub 1440p/120 FPS i ustawień Ultra-Nightmare:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i9-9900K 3,6 GHz lub AMD Ryzen 7 3700X 3,6 GHz

Pamięć RAM: 16 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti lub AMD Radeon VII

Dysk twardy: 50 GB wolnego miejsca

DOOM Eternal miał pierwotnie zadebiutować 22 listopada 2019 roku, ale ostatecznie ukaże się w najbliższych dniach. Gra będzie dostępna na PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One od 20 marca tego roku, a w późniejszym okresie gracze doczekają się również wydania na Nintendo Switch. Tytuł pojawi się z polskim dubbingiem. Pliki z grą mogą na razie pobierać tylko użytkownicy konsol Microsoftu, natomiast posiadacze pozostałych platform muszą poczekać do 18 marca.

Źródło: Bethesda