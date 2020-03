Premiery gier marzec 2020: Half-Life: Alyx, DOOM Eternal, NiOh 2

Wydawało się, że w lutym nie ma co liczyć na ciekawe gry. A jednak! I nie mówię tylko o drugim DLC do Metro Exodus, ale także o konsolowym Dreams, o którym z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy. Tytuł od Media Molecule zgarnął mnóstwo wspaniałych opinii nie tylko od graczy, ale także od recenzentów. Co zaś do całkiem nieźle aspirującego Wolcen: Lords of Mayhem to... zdaje się iż jest to tytuł, który albo się kocha, albo nienawidzi. Zostawmy jednak luty za nami i spójrzmy, czym zaskoczy nas marzec (a jest czym). Aha, no i mam dla Was coś, co powinno ucieszyć: pod przeglądem najciekawiej zapowiadających się gier, wstawiam tabelę z wszystkimi możliwymi premierami marca. Mowa więc również o tytułach, które mają swój debiut np. na nowej platformie, wchodzą do tzw. Early Access bądź są po prostu produktem DLC. Przypominam, że celowo nie opisuję gier takich jak Borderlands 3 i State of Decay 2, ponieważ ich premiera miała już miejsce na innych platformach PC.

Marzec 2020 będzie wyjątkowo mocny w gry. Zęby ostrzyć mogą sobie zwłaszcza starsi gracze, którzy doczekali się kolejnych odsłon tytułów DOOM oraz Half-Life. To jednak wciąż nie wszystko.

Yes, Your Grace

data premiery: 6 marca 2020

platforma: PC (później XONE i Switch)

producent: Brave At Night

gatunek: Strategiczne, fantasy, ekonomiczne, elementy RPG, 2D, indie

Akcja gry toczy się w fantastycznym królestwie Davern. Wcielamy się w rolę władcy, który nie doczekał się męskiego potomka, a co za tym idzie – następcy tronu. W przeszłości król postanowił oddać rękę najstarszej ze swoich córek, Lorsulii, przywódcy barbarzyńskiego ludu. Z czasem jednak zrozumiał swój błąd i próbując go naprawić, pozwolił jej na małżeństwo z pewnym księciem. Zaślubiny skończyły się prawdziwą katastrofą dla królestwa; armia dzikusów, która przybyła po Lorsulię, plądruje jego ziemie, zamek, którego nie ma kto bronić, popada w ruinę, a zasoby skarbca topnieją w oczach. Tu do akcji wkracza gracz, którego zadaniem jest odbudowa Davern i zapewnienie bezpieczeństwa zarówno swoim poddanym, jak i członkom rodziny królewskiej. Zasady gry przywodzą na myśl serię Reigns. W trakcie zabawy większość czasu spędzamy w ukazanej z boku sali tronowej, do której trafiają rozmaite osoby ze swoimi problemami czekającymi na rozwiązanie.

Ori and the Will of the Wisps

data premiery: 11 marca 2020

platforma: PC, XONE

producent: Moon Studios

gatunek: Zręcznościowe, fantasy, platformówki, 2D, metroidvania

W Ori and the Will of the Wisps po raz kolejny wcielamy się w tytułowego Oriego. Tym razem młody duch wybiera się poza teren lasu Nibel, by odkryć swoje prawdziwe przeznaczenie. Rozgrywka w Ori and the Will of the Wisps opiera się na schemacie znanym z pierwszej części serii. W trakcie zabawy akcję obserwujemy z boku, skacząc po platformach oraz omijając pułapki i przepaście. Jak na metroidvanię przystało, poszczególne lokacje łączą się ze sobą, tworząc rozległą planszę przypominającą labirynt, a uzyskanie dostępu do wielu z nich wymaga rozwiązania zagadki środowiskowej bądź zdobycia określonej broni albo zaklęcia. W przeciwieństwie do pierwszej części serii, tym razem Ori nie dysponuje umiejętnościami, które odblokowujemy w miarę postępów. Ich miejsce zajęły tak zwane Duchowe odłamki (ang. Spirit Shards), wpływające na Oriego w sposób aktywny lub pasywny.

NiOh 2

data premiery: 13 marca 2020

platforma: PS4

producent: Team Ninja

gatunek: RPG, TPP, fantasy, multiplayer, kooperacja, RPG akcji, soulslike

NiOh 2 zabiera nas w podróż do znanej z pierwszej odsłony cyklu, alternatywnej wersji Japonii z okresu Sengoku, przypadającego na XV i XVI wiek. Oprócz wojen, w których pogrążony jest Kraj Kwitnącej Wiśni, niebezpieczeństwo dla jego mieszkańców stanowią yokai, czyli demony i potwory wyjęte wprost z tamtejszej mitologii. Akcja gry została osadzona przed wydarzeniami opowiedzianymi w poprzedniej części serii, a w trakcie zabawy wcielamy się w bohatera (lub bohaterkę), który jako pół człowiek, pół yokai, musi stawić czoła inwazji istot z innego świata. W NiOh 2 deweloperzy rozwinęli pomysły z wcześniejszej odsłony cyklu, a także wprowadzili kilka zupełnie nowych rozwiązań. Pierwszym z tych ostatnich jest kreacja postaci poprzedzająca właściwą rozgrywkę, która obejmuje wybór płci oraz szerokie możliwości modyfikacji wyglądu.

Panzer Corps 2

data premiery: 19 marca 2020

platforma: PC

producent: Flashback Games

gatunek: Strategiczne, turowe, II WŚ

Panzer Corps 2 to wydana na platformie PC drugowojenna turowa gra strategiczna. Projekt wyprodukowało niezależne studio Flashback Games, które wraz z ekipą The Lordz Games Studio stworzyło część pierwszą, wypuszczoną w 2011 roku na PC-tach. Rozgrywka w Panzer Corps 2, podobnie jak część pierwsza, hołduje klasycznym grom strategicznym. Podczas zabawy bierzemy udział w rozmaitych scenariuszach, w których kierujemy zróżnicowanymi jednostkami z czasów II wojny światowej, opisanych szczegółowymi parametrami. Starcia odbywają się w systemie turowym, a ważną rolę odgrywa jak najkorzystniejsze rozmieszczenie naszych sił. Prawdopodobnie największą nowością Panzer Corps 2 jest użyta przez deweloperów technologia. Tym razem ekipa Flashback Games skorzystała z Unreal Engine 4 firmy Epic Games. Silnik znany m.in. z Gears of War 4 pozwolił wygenerować w pełni trójwymiarową oprawę graficzną i wyświetlać nawet setki szczegółowych jednostek naraz.

Doom 64

data premiery: 20 marca 2020

platforma: PC, PS4, XONE, Switch

producent: id Software

gatunek: Akcji, science fiction, FPS, reedycja, strzelanka

Doom 64 jest reedycją wydanego w 1997 roku na konsolę Nintendo 64 FPS-a pod tym samym tytułem. Akcja gry Doom 64 toczy się po wydarzeniach przedstawionych w dwóch pierwszych odsłonach cyklu Doom. Po zwycięskich bitwach z demonami na powierzchni Marsa oraz Ziemi ludzkość postanowiła uporać się z ich gniazdami na księżycach Czerwonej Planety, czyli Fobosie i Deimosie. Globy zbombardowano przy pomocy potężnych ładunków, jednak wytworzone wówczas promieniowanie uniemożliwiło ludziom obserwację efektów tego przedsięwzięcia, a co za tym idzie – zauważenie, że ofensywę zdołał przetrwać tajemniczy byt, który przywraca do życia każdego martwego wysłannika piekieł, którego znajdzie na swojej drodze. Już po fakcie na miejsce zostaje wysłana grupa żołnierzy, której zadaniem jest uporanie się z zagrożeniem. Oddział zostaje jednak wymordowany, a jedynym ocalałym jest bohater, w którego wciela się gracz. Od tej pory to na jego barkach spoczywa misja, od której powodzenia zależy los ludzkości.

Doom Eternal

data premiery: 20 marca 2020

platforma: PC, PS4, XONE, Switch

producent: id Software

gatunek: Akcji, FPP, science fiction, FPS, sieciowe, multiplayer, strzelanki

Fabuła bezpośrednio kontynuuje wydarzenia z poprzedniej części i rozpoczyna się jakiś czas po jej zakończeniu. Ponownie wcielamy się w obdarzonego nadludzkimi możliwościami zabójcę demonów (Doom Slayer), by powstrzymać siły piekła, które przedostały się na Ziemię i inne miejsca w Układzie Słonecznym. Poza Błękitną Planetą w toku kampanii odwiedzamy także m.in. Mars i jego księżyc, Fobos – jak również lokacje znajdujące się w alternatywnych wymiarach. Doom Eternal rozwija formułę z poprzedniej części, stawiając przede wszystkim na jeszcze szybszą akcję. Pomagają nam w tym nowe umiejętności poruszania się, jak szybki unik (dash) czy wspinaczka, oraz gadżety montowane na pancerzu i uzbrojeniu bohatera. Do dyspozycji mamy choćby miotacz ognia na ramieniu i hak z łańcuchem. Dobijanie osłabionych przeciwników, tzw. zabójstwa chwały (glory kills), zostały wzbogacone o nowe animacje. Odnawianie zdrowia nadal polega na zbieraniu apteczek i flakonów, które teraz przypominają te z klasycznych odsłon gry z 1993 i 1994 roku.

Half-Life: Alyx

data premiery: 23 marca 2020

platforma: PC (VR)

producent: Valve Software

gatunek: Akcji, FPP, science fiction, FPS, strzelanki, przygodowe gry akcji, VR

Akcja Half-Life: Alyx rozgrywa się pomiędzy pierwszą a drugą częścią cyklu Half-Life. Wcielamy się w tytułową bohaterkę, Alyx Vance, która wraz ze swoim ojcem prowadzi badania na temat słabości Kombinatu - potężnej grupy obcych kontrolujących Ziemię od czasu tzw. incydentu Black Mesa - starając się dać ludzkości szansę pokonania okupantów. Zabawa polega tutaj na eksplorowaniu lokacji, walce z przeciwnikami, a także rozwiązywaniu różnego rodzaju łamigłówek, które najczęściej wymagają wchodzenia w interakcję z elementami otoczenia. Stopniowo poznajemy też kolejne meandry fabuły. Tytuł został przygotowany od podstaw z myślą o technologii wirtualnej rzeczywistości. Kamerą kierujemy, poruszając własną głową, zaś przedmiotów używamy, korzystając z kontrolerów trzymanych w rękach (niektóre typy gogli VR obsługują też śledzenie palców, co oznacza, że ruchy naszych dłoni są wiarygodnie przeniesione do wirtualnego świata.