Przytłaczająca większość ankietowanych osób związanych z branżą gier wideo skarży się na nękanie ze strony graczy

Jak mawiają: "praca z ludźmi jest wyjątkowo trudna". I rzeczywiście - różne charaktery, punkty widzenia czy sposób, w jaki patrzymy na świat sprawiają, że kontakty społeczne (zwłaszcza te przymusowe) często nas męczą. Ja dodałabym, że praca z ludźmi, którzy stoją za internetowymi nickami jest jeszcze trudniejsza ;), ponieważ każdemu z nas łatwiej jest rzucić krytyką, często nawet bezpodstawną, gdy nie jesteśmy z kimś twarzą w twarz. Taką pracę mają np. osoby związane z gamedevem.

Jak donosi raport GDC, aż 91% ankietowanych osób pracujących w branży gier uważa nękanie i toksyczność graczy za problem, przy czym 42% twierdzi, że jest to problem naprawdę poważny.

Choć "devsi" większość swego czasu spędzają pracując z oprogramowaniem, to nie sposób, aby prędzej czy później, zwłaszcza w przypadku większych studiów gier, nie spotkali się z odzewem społeczności. Ba, odpowiednio oddelegowane osoby z poszczególnych studiów powinny wręcz pozyskiwać od graczy tzw. feedback, aby wiedzieć czy dana gra się podoba, czy też raczej kolejna taka produkcja powinna być bardziej dopracowana. Jak się jednak okazuje, ścieranie się z tymże feedbackiem bardzo często jest czynnością mocno traumatyczną.

Jak donosi najnowszy raport z GDC (Game Development Conference), aż 91% ankietowanych osób pracujących w branży gier uważa nękanie i toksyczność graczy za problem, przy czym 42% twierdzi, że jest to problem naprawdę poważny. Oczywiście ze wspomnianą toksycznością dużo częściej stykają się osoby pracujące w marketingu czy social mediach, ale problem nie omija także samych deweloperów. Pod pojęciem nękania rozumie się nie tylko bezpodstawną krytykę, popularnie nazywaną hejtem, ale nawet molestowanie seksualne. Wesoło więc, jak widać, nie jest. Tyle dobrze, że aż 68% ankietowanych przyznało, iż firma, w której pracują przedsięwzięła już kroki, by ów problem rozwiązać.

Ponadto, osoby związane z branżą gier, zapytane o to, jak powinno reagować się na nękanie ze strony graczy, odpowiadały często, aby wyskoki takie ignorować ("zaakceptuj to, odpuść, idź dalej"). Inni byli bardziej stanowczy i sugerowali banowanie malkontentów, ale pojawiły się i takie osoby, które najchętniej widziałyby rozwiązania bardziej proaktywne. Co to oznacza? Ano to, aby zachęcać graczy do częstszego rozwiązywania swoich problemów z grami poprzez infolinie producentów czy wydawców, zamiast przez wypisywanie swoich pretensji w internecie. Osobiście nie wiem jednak, czy na takie stanowiska pracy przy obsłudze klienta zgłaszałoby się wówczas dużo chętnych...

Źródło: GDC