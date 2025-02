NVIDIA może przekierować wkrótce linie produkcyjne akceleratorów B200 do wytwarzania GeForce RTX 5090

Debiut rynkowy najwyżej pozycjonowanych konsumenckich kart GeForce RTX 5000 nie należał do najbardziej udanych. Chodzi tutaj między innymi o poważne problemy z dostępnością nowych GPU. Sytuacja na pewno z czasem się poprawi, ale obecnie kupno tych kart nierzadko graniczy z cudem. Pomóc w tej sytuacji ma między innymi potencjalna decyzja NVIDII o przekierowaniu części linii produkcyjnych akceleratorów AI do wytwarzania GeForce RTX 5090.

Dostępność najwyżej pozycjonowanej karty z rodziny Blackwell jest od premiery bardzo ograniczona. Przekłada się to także na jej ceny, zwłaszcza jeśli ktoś planuje zakup z trzeciej ręki. NVIDIA jest oczywiście świadoma aktualnej sytuacji. Według informacji opublikowanych na profilu MEGAsizeGPU w serwisie X, dostępność GeForce RTX 5090 powinna już wkrótce znacząco się zwiększyć. Według sugestii autora przecieku, amerykańska firma planuje bowiem wykorzystać do jej produkcji linie, na których wytwarzane były do tej pory akceleratory NVIDIA B200. To oznacza także najprawdopodobniej, że użyte w tym celu zostaną także wafle krzemowe przeznaczone pierwotnie dla akceleratorów AI.

Choć do powyższych doniesień należy podejść z dystansem, to taki rozwój sytuacji jest prawdopodobny. Popyt na akceleratory B200 oraz superchipy GB200 zmalał bowiem między innymi na skutek problemów z odprowadzaniem ciepła w przypadku instalacji ich w dużych serwerach. NVIDIA spodziewała się, że zapotrzebowanie będzie wyższe, w rezultacie czego ma obecnie nadmiar wafli krzemowych, które miały być pierwotnie wykorzystane do produkcji B200. Ich wykorzystanie w kartach GeForce RTX 5090 jest teoretycznie możliwe, bo mówimy tutaj o zbliżonych procesach technologicznych. Dla kart konsumenckich jest to TSMC 4N, a dla akceleratorów TSMC 4NP. Niewykluczone zatem, że braki GeForce RTX 5090 skończą się szybciej niż się tego spodziewano.

Imagine you are Nvidia and have purchased shit loads of TSMC yields for B200, but now the market doesn’t want that much B200, and RTX40 is retired……The only solution is to make as much RTX50 as possible to cover the unused yield of B200 https://t.co/GFXAAdCzOl