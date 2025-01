Serwery z akceleratorami NVIDIA GB200 nie są pozbawione problemów. Doprowadziło to do ograniczenia zamówień

Serwery wykorzystujące najnowsze akceleratory NVIDIA Blackwell są już wykorzystywane przez niektóre podmioty. Dostawy opóźniły się między innymi z uwagi na problemy konstrukcyjne, skutkujące zbytnim nagrzewaniem się układów. Według najnowszych doniesień nie wszystkie z nich udało się w pełni rozwiązać. W efekcie serwery, które trafiły do klientów, nie są pozbawione wad, co skutkuje występowaniem mniejszych lub większych usterek.

Serwery z akceleratorami NVIDIA GB200 mają tendencję do zbytniego nagrzewania się. Problemy te są na tyle poważne, że skłoniły niektóre duże firmy technologiczne do ograniczenia zamówień do czasu ich rozwiązania.

Proces wdrażania nowych akceleratorów z serii Blackwell nie jest tak bezproblemowy, jak życzyłaby sobie NVIDIA. W przeszłości informowaliśmy o zbyt niskim uzysku podczas ich produkcji oraz problemach z przegrzewaniem się układów. Najwyraźniej nie wszystkie mankamenty udało się na chwilę obecną wyeliminować. Jak informuje jeden z portali technologicznych, pierwsza partia serwerów wykorzystujących układy NVIDIA GB200 wciąż jest trapiona przez problemy związane z przegrzewaniem się i występowaniem usterek. Problem ma leżeć przede wszystkim w elementach łączących poszczególne akceleratory.

Dokładna skala występowania tego zjawiska nie została ujawniona. Wiemy jednak, że dotyczy to głównych klientów NVIDII, czyli takich firm, jak Microsoft, Amazon, Google czy Meta. Sprawa jest na tyle poważna, że przedsiębiorstwa te postanowiły ograniczyć zamówienia na nowe serwery. Szacuje się, że dotychczasowe sięgnęły łącznej kwoty około 10 mld dolarów, jednak trudno stwierdzić, o ile będą one mniejsze na skutek występowania powyższych problemów. Prace nad poprawkami w projekcie serwerów ciągle trwają i ma to być obecnie główna przyczyna ograniczenia ich podaży. Na razie główne firmy technologiczne zwróciły się w stronę rozwiązań z poprzedniej generacji, czyli głównie akceleratorów Hopper.

