TSMC może wkrótce rozpocząć produkcję akceleratorów NVIDIA Blackwell w nowo wybudowanej fabryce w USA

Produkcja najbardziej zaawansowanych chipów to wciąż domena Tajwanu. To właśnie tam wytwarzane są między innymi akceleratory NVIDIA Blackwell. W Arizonie finalizowana jest jednak budowa ośrodka TSMC, który będzie mógł produkować w procesie technologicznym klasy 5 nm i 4 nm. Najnowsze doniesienia wskazują, że część układów z rodziny Blackwell może być wkrótce wytwarzana w amerykańskiej fabryce. Prowadzone są w tej sprawie rozmowy.

Jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, to akceleratory AI z rodziny Blackwell już wkrótce mogą być produkowane przez TSMC w Arizonie. Fabryka jest w stanie obsłużyć odpowiedni proces technologiczny.

O tym, że NVIDIA może przenieść produkcję części swoich akceleratorów do fabryki TSMC w Arizonie poinformował serwis Reuters. Trwają obecnie w tej sprawie negocjacje pomiędzy firmami. Znaczącym problemem nie będzie tu z pewnością proces technologiczny, ponieważ akceleratory Blackwell są wytwarzane w procesie 4NP. Jest to spersonalizowana odmiana N4P (czyli tak naprawdę procesu 5 nm), który pozostaje oczywiście w zasięgu możliwości ośrodka TSMC w Arizonie. Wystarczyłoby zatem sprowadzić na miejsce odpowiednie maszyny, co nie byłoby nadmiernie problematycznym zadaniem.

Większy problem dotyczy jednak innej kwestii. Przy produkcji układów Blackwell wykorzystywane są pakowania CoWoS-L oraz CoWoS-S. TSMC nie ma obecnie możliwości, by te zadania wykonać w Stanach Zjednoczonych. Jej partner, czyli firma Amkor, dopiero buduje tego typu ośrodek w USA, ale nie ruszy on w pełni przed 2027 rokiem. NVIDIA i TSMC musiałyby zatem transportować częściowo wyprodukowane chipy na Tajwan, gdzie następowałoby ich pakowanie w ramach procesów CoWoS. Oczywiście wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami, jednak serwery AI i tak są składane na Tajwanie, zatem wydaje się, że barierę tę można pokonać. Już wkrótce akceleratory NVIDII mogą zatem powstawać częściowo na terytorium USA.

