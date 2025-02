TSMC nie może produkować najbardziej zaawansowanych chipów poza Tajwanem. Problemem jest tamtejsze prawo

Firma TSMC jest obecnie liderem w branży półprzewodników. Większość ośrodków produkcyjnych firmy znajduje się jednak na Tajwanie, wokół którego panuje niepewna sytuacja geopolityczna. W związku z tym w krajach zachodnich prowadzone są inwestycje, które zaowocują budową fabryk poza tym regionem. Wiele jednak wskazuje na to, że najbardziej zaawansowane chipy jeszcze długo pozostaną domeną Tajwanu. Wynika to między innymi z tamtejszego prawa.

Choć TSMC buduje fabryki poza Tajwanem, to najbardziej zaawansowana technologia pozostanie domeną tej wyspy. Odpowiednie regulacje prawne mają zabezpieczyć przyszłość tego istotnego regionu.

Już w przyszłym roku TSMC rozpocznie masową produkcję chipów bazujących na procesie technologicznym N2 (2 nm). Zajmie się tym jedna z fabryk umiejscowionych na Tajwanie. Niestety najbardziej zaawansowana technologia jeszcze długo może być domeną wyłącznie tego regionu. Budowany w Arizonie ośrodek produkcyjny firmy będzie wytwarzał chipy "jedynie" w procesach klasy 4 nm i 5 nm. Choć także są to zaawansowane rozwiązania, to od 2 nm dzieli je już niemała przepaść. Tajwańska firma nie jest skłonna, by jej najbardziej wyrafinowana technologia została obecnie wyeksportowana za ocean. Przeszkodą są tutaj także regulacje prawne, które wyraźnie mówią, że w zagranicznych fabrykach mogą być wykorzystywane co najwyżej rozwiązania poprzednich generacji.

Oczywiście to oznacza, że po debiucie następcy procesu 2 nm pojawią się prawdopodobnie inwestycje, które pozwolą na produkcję tego typu chipów w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju. Takie plany już istnieją. Po zakończeniu drugiej fazy budowy fabryki TSMC w Arizonie w okolicach 2028 roku, ośrodek ma mieć zdolności produkcyjne w zakresie procesów N3 i prawdopodobnie N2. Tajwan utrzyma jednak swoją przewagę technologiczną, poprzez wdrożenie w tym okresie procesów kolejnych generacji (głównie TSMC A16 i A14). Przyczyn obowiązywania regulacji prawnych, dających Tajwanowi wyłączność na produkcję najbardziej wyrafinowanych chipów, jest kilka. Mają one z pewnością zapobiec potencjalnemu wyciekowi wrażliwych technologii do krajów wrogich Tajwanowi i pomóc utrzymać dominację TSMC w branży półprzewodników. Wydaje się jednak, że jest to też pewnego rodzaju polisa ubezpieczeniowa, która w przypadku agresji Chin na wyspę ma zapewnić wsparcie militarne ze strony Stanów Zjednoczonych.

