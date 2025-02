NVIDIA GB200 NVL4 - zapowiedziano kolejny wariant superchipów służących do obsługi sztucznej inteligencji

Do klientów nie trafiła jeszcze pierwsza dostawa serwerów z superchipami NVIDIA GB200. Firma jednak już przygotowuje sprzęt, który zaoferuje jeszcze lepsze parametry pracy i wydajność. Zapowiedziano bowiem właśnie superchipy GB200 NVL4, które powinny dwukrotnie zwiększyć potencjał sprzętu w zadaniach powiązanych ze sztuczną inteligencją. Jest też nowa propozycja dla klientów, którzy wolą pozostać przy architekturze Hopper.

NVIDIA zaprezentowała superchip GB200 NVL4. Jest to w praktyce rozbudowana wersja GB200 NVL2, która zaoferuje dwukrotnie większą liczbę procesorów Grace oraz układów Blackwell.

Superchipy NVIDIA GB200 NVL4 to w praktyce rozszerzenie standardowego GB200 NVL2. Starszy wariant składa się z pojedynczego procesora Grace i dwóch układów graficznych Blackwell. Tutaj obie te liczby zwiększono dwukrotnie. Dzięki dwóm procesorom Grace oraz czterem układom Blackwell, połączonym za pośrednictwem specjalnego mostka NVLink, GB200 NVL4 będzie prawdziwym potworem wydajnościowym w zadaniach zakładających wykorzystanie sztucznej inteligencji. Całość uzupełni 768 GB pamięci HBM3E dedykowanej akceleratorom i 960 GB pamięci LPDDR5X dla procesorów Grace. Należy odnotować jednak, że ten wariant sprzętu korzysta ze standardu PCIe, a nie SXM. Superchip będzie cechował się poborem mocy sięgającym 5400 W. Jak wynika z zapowiedzi NVIDII, GB200 NVL4 zaoferuje 2,2 raza wyższą wydajność w symulacjach oraz 1,8 raza wyższą wydajność w treningu i wnioskowaniu AI.

NVIDIA przygotowała także nowe rozwiązanie z generacji Hopper. W ofercie amerykańskiej firmy dostępne są już akceleratory H200 NVL, które także korzystają ze standardu PCIe. Ich TDP zostało ograniczone do 600 W, przez co są nieco wolniejsze od układów bazujących na SXM. Jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do systemów o mniejszej skali i poborze mocy, które często wykorzystują chłodzenie powietrzem. Są jednak na tyle elastyczne, że można wykorzystać je także w bardziej rozbudowanych przedsięwzięciach. Możliwe jest połączenie czterech tego typu układów za pośrednictwem NVLink. H200 NVL oferuje 1,7 raza wyższą wydajność we wnioskowaniu AI oraz 1,3 raza wyższą wydajność w obliczeniach HPC niż H100 NVL. Można też liczyć na 1,5 raza więcej pamięci.

