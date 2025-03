NVIDIA mierzy się ze znaczącym spadkiem kapitalizacji po rozpoczęciu kolejnej fazy dochodzenia antymonopolowego

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy kurs akcji NVIDII dosłownie wystrzelił w górę. Największą zasługę ma w tym oczywiście boom na rynku sztucznej inteligencji. Jeszcze dwa tygodnie temu spółka notowała rekordowe wyniki na giełdzie. Teraz pojawiły się jednak bardzo znaczące spadki. Jedną z ich przyczyn jest dochodzenie, które prowadzi Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w sprawie domniemanych praktyk monopolistycznych NVIDII.

Kurs akcji NVIDII w przeciągu kilku dni spadł o ponad 11%. Jedną z przyczyn jest rozpoczęcie kolejnej fazy dochodzenia antymonopolowego, które prowadzi Departament Sprawiedliwości USA.

Wspomniane dochodzenie rozpoczęło się w zeszłym miesiącu i od tamtej pory kurs akcji NVIDII stopniowo spada. Istnieją podejrzenia, że amerykańska firma karała klientów, którzy decydowali się na zakup sprzętu konkurencji. Chodzi tutaj oczywiście o rynek AI. Choć nie ujawniono, na czym wspomniane kary polegały, to można przypuszczać, że ma to związek nadawaniu wyższego priorytetu klientom, którzy decydują się na wyłączną współpracę z NVIDIĄ. Jak donoszą źródła, Departament Sprawiedliwości rozpoczął kolejną fazę dochodzenia. Do rozmaitych firm wysyłane są wiążące prawnie wezwania dotyczące udzielenia informacji na temat praktyk, które amerykańska spółka miała stosować. Jest to zatem kolejny krok na drodze do złożenia oficjalnej skargi, która może skutkować ostatecznie ukaraniem NVIDII.

Następna faza dochodzenia jest najważniejszą przyczyną dalszego załamania kursu spółki na przestrzeni ostatnich dwóch dni. Od końca sierpnia obniżył się on o ponad 11%, co przekłada się na spadek kapitalizacji o około 280 mld dolarów. Choć NVIDIA nadal pozostaje na plusie w kontekście całego miesiąca, to można przypuszczać, że obecne spadki na tym się nie zakończą. Aktualnie kurs giełdowy przedsiębiorstwa nie idzie zatem w parze z bardzo dobrymi wynikami finansowymi, jakimi pochwalono się zaledwie kilka dni temu. Pokazuje to idealnie, że przychody i zysk nie są jedynymi kryteriami zakupu akcji przez inwestorów.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech, Google Finanse