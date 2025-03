NVIDIA daje pracownikom możliwość szybkiego wzbogacenia się. Ma to jednak swoją cenę, którą nie każdy jest gotów zapłacić

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem niebywałego sukcesu NVIDII. Dzięki boomowi na rynku sztucznej inteligencji amerykańska spółka osiągnęła rekordową kapitalizację i przychody. Na wynik ten złożyła się ciężka praca osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierów. NVIDIA jest wymarzonym miejscem pracy dla wielu. Choć można tam stosunkowo szybko się wzbogacić, to wymagane jest niemałe poświęcenie.

Pracownicy NVIDII mogą liczyć na szereg benefitów, w tym akcje firmy, ale wymaga się od nich olbrzymiego poświęcenia. Część zatrudnionych kończy swój dzień o 2:00 rano. Często zdarza się też praca w weekendy.

Jedną z cech charakterystycznych pracy w NVIDII jest możliwość otrzymania przez przynajmniej część pracowników akcji przedsiębiorstwa. Osoby, które zostały zatrudnione tam przed 2019 rokiem mogą mówić o olbrzymim szczęściu. Wartość akcji od tamtej pory wzrosła bowiem o blisko 3800%, co oznacza, że wielu z nich stało się milionerami. Sytuacja nie jest jednak tak błoga, jak mogłoby się wydawać. Jak donosi Bloomberg, praca w NVIDII nie jest łatwa i wymaga wielu wyrzeczeń. Nie brakuje dużego stresu i pokaźnych nadgodzin. Nie jest niczym niezwykłym, kiedy dzień pracy kończy się o 1:00 lub 2:00 nad ranem. W dodatku zdarza się, że pracować trzeba przez siedem dni w tygodniu. Dotyczy to zwłaszcza zespołów inżynierskich. Potwierdzają to relacje zarówno obecnych, jak i byłych pracowników. CEO firmy - Jensen Huang - preferuje ponoć "torturować pracowników, aby stali się wielcy" zamiast ich zwalniać.

Zatrudnieni nie mają początkowo pełnej swobody w dysponowaniu udziałami, które otrzymują w ramach wynagrodzenia. Spieniężyć można je dopiero po czterech latach. Kiedy możliwa jest ich sprzedaż, na pracownika czekają już kolejne akcje, także z czteroletnim okresem ograniczeń. Podejście to pozwala NVIDII utrzymać pracowników, pomimo że praca jest ciężka i wymagająca. Biorąc pod uwagę kurs akcji przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatnich lat, jest to niezwykle motywujący mechanizm. Warto odnotować, że branża nowych technologii często jest kojarzona z pracą lekką i przyjemną. Realia bywają jednak inne. Brak pełnego zaangażowania w powierzone obowiązki jest w NVIDII powodem do wstydu i kpin ze strony kolegów oraz menadżerów. Stosowana przez amerykańską firmę polityka benefitów przynosi skutki. Obecny współczynnik rotacji pracowników wynosi w NVIDII 2,7% rocznie. Choć jeszcze w 2023 roku było to 5,3%, to i tak jest to mocno poniżej średniej dla całej branży półprzewodników (17,7%).

Źródło: Tom's Hardware, Bloomberg