NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 - karty graficzne z wolniejszą pamięcią mają te same opakowania, co wersje GDDR6X

Nie spodziewaliśmy się już premier kolejnych kart graficznych NVIDII z serii GeForce RTX 40, jednak do sklepów i tak zaczyna już trafiać nowy średniopółkowy model RTX 4070 z pamięciami GDDR6. Mogłoby się wydawać, że taki układ doczeka się niższej ceny i stanie się tym samym ciekawą opcją dla wielu graczy, ale zamiast tego mamy masę kontrowersji. Producent twierdzi, że nowy wariant RTX-a 4070 zapewni "podobną wydajność w grach i aplikacjach" i wcale nie przewiduje niższych cen. To jednak nie koniec złych wieści.

Różnica między kartą graficzną RTX 4070 GDDR6 a wersją GDDR6X może być w ogóle nie widoczna, jednak tego typu praktyka wydaje się nie fair w stosunku do tych graczy, którzy jednak zwracają uwagę na wyniki wydajności.

Niektórzy producenci zapowiedzieli już pierwsze autorskie karty graficzne GeForce RTX 4070 z pamięciami GDDR6 o szybkości 20 Gbps. Oczekujemy, że na sklepowych półkach lada moment wylądują 2-rotorowe karty Palita (Dual i White), Gainwarda (Ghost) oraz ZOTAC-a (Destroyer i Nebulae) - wskazuje na to chociażby fakt, że modele te zostały już szczegółowo opisane na stronach internetowych wspomnianych producentów. Problem tylko w tym, że na pudełkach nigdzie nie widać oznaczeń, że mamy do czynienia z wersjami GDDR6. Dopiero po chwili poszukiwań okazuje się, że typ pamięci jest wspomniany w szczegółowej specyfikacji lub w opisie - najwyraźniej wiele zależy tutaj od życzliwości danej firmy.

Mówiąc krótko, wszystko wskazuje na to, że producenci chcą traktować GeForce'a RTX 4070 GDDR6 tak samo jak dotychczasowy wariant GDDR6X. Faktem jest, że różnica między nimi powinna być bardzo niewielka (20 Gbps vs 21 Gbps) i w praktyce różnica może być w ogóle nie widoczna, jednak tego typu praktyka wydaje się nie fair w stosunku do tych graczy, którzy jednak zwracają uwagę na wyniki wydajności. Przy zakupie RTX-a 4070 trzeba będzie więc teraz obowiązkowo wczytywać się w tabelki ze specyfikacją i kodowe oznaczenia produktów...

