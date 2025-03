NVIDIA GeForce RTX 4070 z wolniejszą pamięcią GDDR6. Oficjalna (cicha) zapowiedź nowego układu graficznego

Pod koniec lipca 2024 roku na światło dzienne wyszły doniesienia, które wskazywały na to, że NVIDIA ma zamiar wprowadzić nową wersją układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4070, jednak z wolniejszymi pamięciami GDDR6. Nie minęło wiele czasu, a w internecie pojawiły się informacje o pierwszych niereferencyjnych kartach graficznych, które skorzystają z nowości. NVIDIA właśnie potwierdziła, że odświeżona wersja popularnej "4070-tki" istnieje i już niebawem zadebiutuje.

NVIDIA oficjalnie zapowiedziała nową wersję popularnego układu graficznego GeForce RTX 4070. Tym razem możemy liczyć na wolniejsze pamięci GDDR6 i... tak naprawdę nie zauważymy żadnych innych zmian.

Mimo że NVIDIA w końcu potwierdziła istnienie omawianego układu graficznego i zapowiedziała, że już wkrótce na rynek trafią pierwsze karty graficzne, które z niego skorzystają, to niespecjalnie chwaliła się tym faktem. Został on bowiem wspomniany na samym końcu przy okazji omawiania nowej wersji sterowników (link). W tej krótkiej wzmiance możemy przeczytać, że NVIDIA troszczy się o swoich użytkowników, ponieważ chce "sprostać wielkiemu zapotrzebowaniu" i "poprawić dostępność" swojego popularnego układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4070. Tak więc firma oficjalnie przedstawia wariant, który wyposażono w "superszybką pamięć GDDR6".

Co ciekawe, NVIDIA wspomina, że reszta specyfikacji nie została zmieniona, ale nowa edycja zaoferuje "podobną wydajność w grach i aplikacjach" co dotychczasowy wariant. Nie mamy więc głośnej zapowiedzi, a jedynie krótki "szept", który nawiązuje do nowości. Jeśli chodzi o dostępność, to pierwsze karty graficzne z wolniejszymi pamięciami GDDR6 pojawią się na rynku już we wrześniu 2024 roku, tak więc nie przyjdzie na nie długo czekać. W tym wszystkim zaskakujące może być jedynie to, że nowości będą sprzedawane w takiej samej cenie (MSRP) co karty graficzne z szybszymi pamięciami GDDR6X (natomiast nie jest to potwierdzona informacja).

Źródło: NVIDIA