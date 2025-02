NVIDIA GeForce RTX 4070 - do sklepów może trafić nowa wersja karty graficznej z pamięciami GDDR6

Powszechnie przyjęło się, że GeForce RTX 4070 to najtańsza, w miarę "poważna" karta graficzna do grania w tej generacji. Takie miano niestety nie może przypaść modelowi RTX 4060 Ti, który od dnia premiery uchodzi za nieopłacalny. Sytuacji tego układu wcale nie poprawił wariant z 16 GB pamięci VRAM - przy 128-bitowej magistrali to po prostu przerost formy nad treścią. Niewykluczone jednak, że w serii RTX 40 pojawi się jeszcze ciekawa jednostka, która przypadnie do gustu wielu oszczędnym graczom.

GeForce RTX 4070 w wersji z pamięciami GDDR6 z pewnością zostałby ciepło przyjęty przez graczy, dla których RTX 4070 nadal jest za drogi.

Niedawno pisaliśmy na naszych łamach o problemach z pamięcią GDDR6X, które mogą zmusić NVIDIĘ do ograniczenia produkcji GeForce'a RTX 4070 i skupieniu się na droższych kartach. Pojawiają się jednak doniesienia, że Zieloni niejako wykorzystają tę sytuację do premiery GeForce'a RTX 4070 z nieco wolniejszymi pamięciami GDDR6. Możliwe, że producent do skonstruowania tej karty użyłby rdzenia AD104-150 znanego z RTX-a 4060 Ti, a także z płytki PCB zaprojektowanej pierwotnie właśnie dla tej karty. Taki manewr prawdopodobnie pozwoliłby obniżyć końcową cenę produktu.

GeForce RTX 4070 w nieco oszczędniejszej wersji z pamięciami GDDR6 i nawet z nieco mniejszą liczbą rdzeni CUDA (RTX 4060 Ti SUPER?) z pewnością zostałby ciepło przyjęty przez graczy, dla których RTX 4070 nadal jest za drogi. Nie wiemy jednak, czy NVIDIA finalnie zdecyduje się na wydanie takiej karty graficznej - w końcu nie od dziś wiadomo, że Zieloni koncentrują się już na architekturze Blackwell i produkcji drogich układów do obliczeń AI. Mamy jednak nadzieję, że doczekamy się jeszcze małego ożywienia rynku przed premierą kart GeForce RTX 50.

Źródło: VideoCardz, Benchlife