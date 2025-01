NVIDIA GeForce RTX 4070 - na rynek mógł trafić wariant karty z mniejszą ilością VRAM. Opublikowano jej zdjęcie

Producenci sprzętu komputerowego przygotowują czasami próbki inżynieryjne w wariantach, które ostatecznie nie trafiają na rynek. Zdarza się to także w przypadku kart graficznych. O istnieniu niektórych modeli dowiadujemy się długo po debiucie danej generacji, kiedy wypływają ich zdjęcia w Internecie. Tak jest też w przypadku GeForce RTX 4070 w wariancie z 10 GB VRAM. Różnic w porównaniu do standardowego modelu jest tutaj jednak znacznie więcej.

GeForce RTX 4070 mógł otrzymać wariant z 10 GB VRAM i parametrami charakterystycznymi dla GeForce RTX 4070 SUPER. Potencjał takiego układu byłby jednak mocno ograniczany przez niewystarczającą ilość pamięci.

Standardowy GeForce RTX 4070 wyposażony jest w 12 GB VRAM, a i tak karta ta w momencie debiutu musiała mierzyć się z krytyką, że ma zbyt mało pamięci, jak na swoją cenę. Okazuje się jednak, że NVIDIA rozważała początkowo wypuszczenie także wariantu z 10 GB VRAM, bazującego na 160-bitowej szynie pamięci. Zdjęcie takiego modelu zostało opublikowane przez użytkownika @harukaze5719 na platformie X. Możemy ujrzeć tam nie tylko fotografię samej karty, ale także zrzut ekranu z aplikacji GPU-Z, który dowodzi, że GPU jest autentyczne i działa. Wariant ten bazuje na rdzeniu AD104-275-A1.

GeForce RTX 4070 12 GB GeForce RTX 4070 10 GB GeForce RTX 4070 SUPER Układ graficzny AD104-250-A1 AD104-275-A1 AD104-350-A1 Rdzenie CUDA 5888 7168 7168 Jednostki TMU 184 224 224 Jednostki ROP 64 80 80 Taktowanie bazowe 1920 MHz 2355 MHz 1980 MHz Taktowanie Boost 2475 MHz 2520 MHz 2475 MHz Pamięć VRAM 12 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 192-bitowa 160-bitowa 192-bitowa

Szczególnie interesująca jest jednak specyfikacja pozostałych parametrów karty. Jak można zauważyć, oferuje ona aż 7168 rdzeni CUDA, 224 jednostki TMU i 80 jednostek ROP. GeForce RTX 4070, który zadebiutował ostatecznie na rynku, to zaledwie 5888 rdzeni CUDA, 184 TMU i 64 ROP. Dysproporcje są zatem bardzo znaczące. Warto odnotować, że niewypuszczony ostatecznie wariant karty oferuje niemal identyczną specyfikację, co GeForce RTX 4070 SUPER, z wyjątkiem oczywiście mniejszej ilości pamięci. Nietypowy wariant GeForce RTX 4070 zaskakuje też taktowaniem. Bazowe wynosi bowiem 2355 MHz, zaś taktowanie Boost 2520 MHz. To więcej niż oferuje zarówno standardowy GeForce RTX 4070, jak i wariant SUPER. Potencjał takiej karty byłby jednak z pewnością mocno blokowany przez niewystarczającą ilość VRAM.

Źródło: @harukaze5719 (X), WCCFTech