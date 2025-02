Test wydajności NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Niewiele brakuje do GeForce RTX 4070 Ti, jednak cena znacznie niższa

Testowana dzisiaj karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, to odświeżona wersja modelu NVIDIA GeForce RTX 4070, który zadebiutował w kwietniu ubiegłego roku. Nowsza rewizja otrzymała rdzeń dysponujący większą ilością jednostek wykonawczych, zbliżając się ogólną wydajnością do NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, jednak podsystem pamięci nie przeszedł żadnych rewolucji. Pozwoliło to finalnie uzyskać 15% wyższe wyniki, natomiast sugerowaną cenę startową ustalono na poziomie 2999 złotych. Jednocześnie producent ogłosił, że premiera NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER oznacz koniec rynkowej kariery NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, natomiast cena zwykłego NVIDIA GeForce RTX 4070 zostanie obniżona.

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bazuje na architekturze Ada Lovelace, która przeszła szereg usprawnień względem Ampere napędzającego serię GeForce RTX 3000. Przede wszystkim dołożono znacznie więcej pamięci Cache L2, przebudowano bloki GPC, wprowadzono jednostki Tensor 4. generacji oraz jednostki RT 3. generacji. Celem nadrzędnym producenta było zmaksymalizowanie wydajności śledzenia promieni i usprawnienie techniki DLSS. Właśnie tutaj dokonano najpoważniejszych modyfikacji, bowiem DLSS 3 będzie nie tylko upscalować obraz, ale również zwielokrotniać ilość klatek animacji niwelując jednocześnie bottleneck za strony procesora. DLSS 3 działa jednak wyłącznie na układach Ada Lovelace, ponieważ wymaga nowych jednostek obliczeniowych zintegrowanych w Tensorach 4. generacji. Zastosowano również 5 nm litografię TSMC pozwalającą upchnąć 2,5x więcej tranzystorów na zbliżonej powierzchni, a dodatkowo uzyskać wysokie taktowania. Względem poprzedników można oczekiwać 60-70% wzrostu wydajności w rasteryzacji, nawet 100% w śledzeniu promieni oraz 100-400% w DLSS.

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER to usprawniona wersja dobrze znanego NVIDIA GeForce RTX 4070, dysponująca znacznie mocniejszym rdzeniem, który wyraźnie zbliża ten model do NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER względem zwykłego GeForce RTX 4070 wyposażono w znacznie mocniejszy układ graficzny, specyfikacją zbliżony do wyżej pozycjonowanego NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Dołożono zatem wszystkich jednostek wykonawczych, wyrównując ilość ROP-ów w obydwu modelach, natomiast różnice w proporcjach dla pozostałych zamknięto w granicach 7%. Poczynione zmiany najlepiej obrazuje tabelka zamieszczona poniżej. Wzrost wydajności w stosunku do poprzednika wynosi 15%, całkiem solidnie zważywszy na zwykły refresh aktualnej generacji. Właśnie dlatego NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti zostanie niebawem wycofana ze sprzedaży, ustępując miejsca odrobinę wolniejszemu, ale jednak znacznie tańszemu bohaterowi niniejszej recenzji. Warto jeszcze wspomnieć, że NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER dysponuje 48 MB pamięci podręcznej L2, podczas gdy poprzednik posiadał 36 MB, czyli identycznie jak wcześniej wspomniany NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Gdyby pierwsza rewizja NVIDIA GeForce RTX 4070 miała powyższą specyfikację techniczną, odbiór były zupełnie inny.

NVIDIA GeForce

RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce

RTX 4070 SUPER NVIDIA GeForce

RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD104 AD104 AD104 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar rdzenia 295 mm² 295 mm² 295 mm² Tranzystory 36 mld 36 mld 36 mld Jednostki SP 7680 7168 5888 Jednostki TMU 240 224 184 Jednostki ROP 80 80 64 Jednostki RT 60 56 46 Jednostki Tensor 240 224 184 Taktowanie bazowe 2310 MHz 1980 MHz 1920 MHz Taktowanie boost 2610 MHz 2475 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 21000 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 12 GB 12 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 192-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 504 GB/s 504 GB/s 504 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 285 W 220 W 200 W Cena startowa 799 USD 599 USD 599 USD

Podsystem pamięci NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER niestety nie został poszerzony, nadal oferując 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej magistrali, identycznie jak NVIDIA GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4070 Ti. Taktowanie modułów wynosi 21000 MHz, przekładając na przepustowość 504 GB/s. Częstotliwość pracy rdzenia graficznego również pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie, realnie wynosząc około 2700 MHz w trybie GPU Boost. Modyfikacja rdzenia zaowocowała także podniesieniem współczynnika TGP do poziomu 220 W. Najciekawsza wydaje się jednak sugerowana cena, wynosząca 599 dolarów amerykańskich, identycznie jak startowa cena NVIDIA GeForce RTX 4070. Lokalnie zapłacimy 2999 złotych za model Founders Edition, chociaż warianty autorskie powinny być dostępne w nieco niższych oraz wyższych cenach, zależnie od pozycjonowania. Czyli szacunkowo dostajemy około 7% mniejszą wydajność od NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, jednocześnie przy blisko 20% niższej cenie.