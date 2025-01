Undervolting procesora Intel Core i7-14700K. Poradnik jak zmniejszyć pobór energii i temperatury bez straty wydajności

Temperatury to obecnie chyba największy problem procesorów, zwłaszcza tych oferujących topową wydajność okupioną równie wysokim napięciem, co wymusza stosowanie coraz większych systemów chłodzenia. Między innymi dlatego słabnie zainteresowanie overclockingiem, ustępując miejsca undervoltingowi, czyli procesowi obniżenia fabrycznego napięcia do minimalnego poziomu, jednak przy zachowaniu wyjściowej wydajności. Ile można zyskać na takim zabiegu? Czy warto poszukać optymalnego taktowania i napięcia? Oczywiście, ponieważ efekty okazują się spektakularne. Zweryfikujemy to posługując się procesorem Intel Core i7-14700K, czyli bardzo mocnym i prądożernym modelem... przynajmniej do czasu.

Autor: Sebastian Oktaba

Problemy z temperaturami high-endowych procesorów wynikają z prostego faktu, że producenci chcąc uzyskać jak najwyższą wydajność, świdrują taktowania do granic możliwości krzemu. Wymaga to również zastosowania, trochę zapobiegawczo, wysokiego napięcia celem uzyskania stuprocentowej stabilności dla wszystkich jednostek w konkretnej rodzinie, partii, serii itp. Oczywiście, nikogo nie interesuje kwestia temperatur, bowiem rozproszenie ciepła przerzucono niejako na użytkowników. Nieprzypadkowo wszystkie mocniejsze modele są sprzedawane bez systemów chłodzenia. Natomiast jeżeli temperatury będą przekraczać ustalone granice, to pojawia się zjawisko throttlingu termicznego, czyli najprościej rzecz ujmując - automatycznego obniżania taktowań. Zamiast upragnionej wysokiej wydajności, otrzymujemy wysokie temperatury, co oczywiście prowadzi do spadku tejże wydajności. Uzyskujemy wówczas efekt odwrotny od zamierzonego, nieprawdaż? Na szczęście istnieje recepta na powyższe zjawisko, która nie wymaga nadzwyczajnej wiedzy i dodatkowego sprzętu, a potrafi uleczyć sytuację.

Undervolting procesora Intel Core i7-14700K to łatwy sposób na obniżenie poboru mocy i temperatur, który wymaga znacznie mniej zachodu, niż mogłoby się wydawać. Zobaczcie jakie efekty potrafi przynieść...

Undervolting to proces polegający na obniżaniu napięcia (CPU Core Voltage), zwykle znacznie zawyżonego przez producenta, dopóki nie znajdziemy najniższej wartości pozwalającej ustabilizować wybrane taktowania. Skutkiem ubocznym operacji jest redukcja poboru energii i temperatur, pozwalająca zastosować słabszy system chłodzenia i/lub zasilacz. Generalnie - przynosi to praktycznie same korzyści. Namacalne efekty będą doskonale widoczne na przykładzie procesora Intel Core i7-14700K, który charakteryzuje się dużym potencjałem undervoltingu. Warto jeszcze wspomnieć o Limitach Mocy (PL), wynoszących dla wybranej jednostki 125 W (PL1) albo 253 W (PL2), niemniej wszystko zależy od ustawień płyt głównej. Można bowiem limity zmieniać własnoręcznie, zdejmując kaganiec energetyczny i odblokowując pełną wydajność procesora, jeżeli dysponujemy odpowiednim systemem chłodzenia. W przypadku MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi, która posłużyła do wykonania testów undervoltingu, wystarczy w UEFI wybrać profil chłodzenia WC, żeby automatycznie Power Limity rozszerzyć. Warto jednak sprawdzić, które ustawienia będę optymalne dla Intel Core i7-14700K.

PL1 DEF PL2 DEF PL MAX DEF PL MAX UV PL MAX UV1 PL MAX UV2 Procesor Intel Core i7-14700K Konfiguracja 8 Rdzeni P-Core + 12 Rdzeni E-Core / 28 Wątków Max P-Core 5600 MHz 5600 MHz 5600 MHz 5600 MHz 5300 MHz 5000 MHz Max E-Core 4300 MHz 4300 MHz 4300 MHz 4300 MHz 4100 MHz 4000 MHz Gra P-Core 4900 MHz 5500 MHz 5500 MHz 5500 MHz 5300 MHz 5000 MHz Gra E-Core 4000 MHz 4300 MHz 4300 MHz 4300 MHz 4100 MHz 4000 MHz Render P-Core 4300 MHz 5200 MHz 5500 MHz 5500 MHz 5300 MHz 5000 MHz Render E-Core 3500 MHz 4200 MHz 4300 MHz 4300 MHz 4100 MHz 4000 MHz Mnożnik Auto Auto Auto Auto x41 / x53 x40 / x50 VCore Auto Auto Auto Manual Manual Manual Render VCore 1.000 V 1.252 V 1.282 V 1.181 V 1.110 V 1.020 V Gra VCore 1.181 V 1.314 V 1.332 V 1.181 V 1.110 V 1.020 V Power Limit 125 W 253 W Max Max Max Max Zegar RAM 7000 MHz 7000 MHz 7000 MHz 7000 MHz 7000 MHz 7000 MHz Dzielnik RAM 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 Timingi RAM 32-48-48-96 32-48-48-96 32-48-48-96 32-48-48-96 32-48-48-96 32-48-48-96

Dla pełnego obrazu sytuacji, niniejsze porównanie obejmuje kilka konfiguracji, których dokładne ustawienia znajdziecie w powyższej tabelce. Obejmują one rzeczywiste wartości napięcia zasilania, zależnie od scenariusza testowego, a także wszelkie informacje dotyczące zastosowanych Power Limitów. Oprócz maksymalnych taktowań, podaję realne częstotliwości z testów Cinebench 2024 (Render) oraz Cyberpunk 2077 (Gra) uzyskane po upływie 120 sekund. Będzie to bardzo istotne podczas analizy poboru mocy, zwłaszcza gdy napięcie zostawiamy w trybie Auto. Szczególnej uwadze polecam natomiast undervolting połączony z obniżeniem taktowań (UV1 i UV2), dodatkowo przy zachowaniu maksymalnych limitów energetycznych. Pozwoliło to wstępnie wybadać, gdzie znajduje się swoisty złoty środek dla architektury Raptor Lake, całkiem nieźle skalującej się z napięciem. Dzięki takiemu zabiegowi, można Intel Core i7-14700K radykalnie obniżyć pobór mocy i temperatury, tracąc niewiele z pierwotnej wydajności. Na następnej stronie w kilku prostych krokach wyjaśniam jak dokonać takiego cudu...