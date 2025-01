NVIDIA GeForce RTX 5000 - poznaliśmy prawdopodobne współczynniki TDP nadchodzących kart graficznych

Jeszcze w tym roku na rynku zadebiutują pierwsze konsumenckie karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 5000. Można spodziewać się po nich wyższej wydajności, ale nie wiemy na razie, ile wyniesie ten wzrost. Pewne jest z kolei to, że układy te będą cechowały się wyższym TDP niż obecna generacja. W Internecie pojawiły się nieoficjalne informacje dotyczące wartości tego współczynnika. Szczególnie obiecująco wygląda to w przypadku modelu GeForce RTX 5060.

Firma Seasonic opublikowała na swojej stronie internetowej prawdopodobne współczynniki TDP kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000. W zależności od modelu należy przygotować się na wzrost rzędu 20-55 W.

O kartach graficznych GeForce RTX 5000 pisaliśmy już w przeszłości. Wiemy przykładowo, że nowa seria GPU zaoferuje prawdopodobnie niemal identyczne szyny pamięci, co generacja Ada Lovelace. Wykorzystana zostanie jednak pamięć GDDR7 zamiast GDDR6X. Dane dotyczące TDP nadchodzących kart pochodzą z kalkulatora firmy Seasonic, który pozwala obliczyć, jaki zasilacz jest wskazany przy danej konfiguracji sprzętowej. Na liście dostępnych GPU znalazło pięć modeli kart z rodziny Blackwell: GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5050.

GeForce

RTX 5090 GeForce

RTX 5080 GeForce

RTX 5070 GeForce

RTX 5060 GeForce

RTX 5050 TDP 500 W 350 W 220 W 170 W 100 W

GeForce

RTX 4090 GeForce

RTX 4080 GeForce

RTX 4070 GeForce

RTX 4060 GeForce

RTX 4050 TDP 450 W 320 W 200 W 115 W n.d.

Różnice w TDP pomiędzy generacjami Ada Lovelace i Blackwell powinny zamknąć się w granicach 20-55 W. Wzrost zatem zauważymy, choć z pewnością nie będzie on należał do kolosalnych. Najmniejsza różnica obejmie karty GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 5070 (20 W), zaś największa GeForce RTX 4060 i GeForce RTX 5060 (55 W). To może oznaczać, że układy kierowane do średniego segmentu cenowego będą bardziej udane, niż miało to miejsce w obecnej generacji. Wzrost TDP zazwyczaj bowiem przekłada się też na odpowiednio wyższą wydajność. Opublikowane na stronie Seasonic informacje są prawdopodobne, ale zalecane jest zachowanie pewnej dozy ostrożności. Na liście znajduje się bowiem też karta graficzna GeForce RTX 4050, która nigdy na rynku nie zadebiutowała.

Źródło: Seasonic, Tom's Hardware