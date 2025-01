NVIDIA GeForce RTX 5090 ma osiągać bardzo wysokie taktowanie. Możliwe przekroczenie 3 GHz już po wyjęciu z pudełka

W ostatnich miesiącach nasiliły się przecieki i plotki na temat wyczekiwanego GeForce'a RTX 5090. Choć nadal jest wiele niewiadomych, to jedno jest pewne: szykuje się nam niezwykle ciekawy układ z najwyższej półki. Mówiło się o już nowej, 2-slotowej konstrukcji chłodzenia (wersja FE) czy 28 GB pamięci GDDR7 na magistrali 448-bit. Teraz w sieci pojawiły się wieści, że rdzeń tej karty ma pracować z bardzo wysokim taktowaniem.

Zakładając, że NVIDIA nadal będzie trzymać się rozwiązania automatycznie podbijającego częstotliwość pracy rdzenia (czyli taktowania Boost), niewykluczone, że RTX 5090 już w wersji Founders Edition będzie w stanie rozpędzić się do 3 GHz.

Jak ujawnił niejaki panzerlied, jeden z najbardziej zaufanych użytkowników Chiphell, bazowe taktowanie układu GeForce RTX 5090 ma wynosić niemal 2,9 GHz. Trzeba przyznać, że to niezwykle wysoka wartość, zwłaszcza w porównaniu do bezpośredniego poprzednika, czyli GeForce'a RTX 4090 domyślnie pracującego z zegarem 2,23 GHz. Zakładając zatem, że NVIDIA nadal będzie trzymać się rozwiązania automatycznie podbijającego częstotliwość pracy rdzenia (czyli taktowania Boost), niewykluczone, że RTX 5090 już w wersji Founders Edition będzie w stanie rozpędzić się do 3 GHz.

NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 4090 Architektura Blackwell Ada Lovelace Układ graficzny GB202 AD102 Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 5N (5 nm) Rozmiar rdzenia Brak danych 608 mm² Tranzystory Brak danych 76 mld Jednostki SP ~24000 16384 Jednostki TMU Brak danych 512 Jednostki ROP Brak danych 192 Jednostki RT 192 128 Jednostki Tensor Brak danych 512 Taktowanie bazowe ~2900 MHz (?) 2235 MHz Taktowanie boost Brak danych 2520 MHz Taktowanie pamięci 24000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci VRAM 28 GB 24 GB Typ pamięci VRAM GDDR7 GDDR6X Szyna pamięci VRAM 448-bit 384-bit Ilość pamięci podręcznej L2 128 MB 72 MB Przepustowość 1568 GB/s 1000 GB/s Interfejs Brak danych PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP Brak danych 450 W

Jeśli ta informacja się potwierdzi, będzie można oczekiwać, że GeForce RTX 5090 zapewni bardzo duży przyrost wydajności względem poprzednika. Pomijając już kwestię taktowań, oczekuje się, że topowy przedstawiciel architektury Blackwell będzie miał więcej jednostek CUDA na pokładzie czy znacznie szybszą i pojemniejszą pamięć VRAM (szczegóły w powyższej tabelce). Musimy jednak jeszcze trochę poczekać na pierwsze konkretne zapowiedzi. GeForce RTX 5090 powinien doczekać się pierwszej prezentacji najwcześniej w ostatnich tygodniach bieżącego roku.

Źródło: VideoCardz, Chiphell