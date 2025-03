NVIDIA GeForce RTX 5090 - poznaliśmy nowe szczegóły na temat budowy karty graficznej. Możliwa obsługa nawet 32 GB VRAM

Choć do premiery kart graficznych nowej generacji zostało jeszcze mnóstwo czasu, to jednak każdy przeciek na ich temat szybko podgrzewa atmosferę wśród osób zainteresowanych tym rynkiem. Ale nie ma się co dziwić - wszystko wskazuje na to, że nadchodzące topowe układy będą wyjątkowe pod wieloma względami. Zdają się to potwierdzać najnowsze doniesienia ws. GeForce'a RTX 5090. Czego dowiedzieliśmy się tym razem?

GeForce RTX 5090 ma wyróżniać się niestandardową budową. Najnowsze przecieki wspominają aż o trzech płytkach PCB. Ponadto wygląda na to, że kart graficzna będzie przystosowana do obsługi 32 GB pamięci VRAM GDDR7.

Jak ujawniono na łamach serwisu Chiphell, GeForce RTX 5090 w wersji Founders Edition będzie miał całkiem inną budowę od poprzednika. Jak już wiadomo, całość ma opierać się na architekturze Blackwell, nowym rdzeniu GB202 i pamięciach GDDR7. Co jednak najciekawsze, karta graficzna ma składać się z aż trzech płytek PCB. Taki układ ma podobno zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Nie jest jeszcze jasne, co konkretnie należy przez to rozumieć, ale wiemy już, że Zieloni w przeszłości mieli w planach stworzenie kart RTX TITAN ADA z bardzo niestandardowej konstrukcji z kawałkiem laminatu umieszczonym równolegle do złącza PCI-Express. Projekt ten (widoczny poniżej) miał zajmować cztery sloty w obudowie. Kto wie, być może jest to jakaś wskazówka?

Ponadto informator zdradził rozkład pamięci GDDR7 wokół rdzenia karty graficznej. Wygląda na to, że cała pamięć VRAM będzie składać się z 16 osobnych modułów o konfiguracji 5-4-5-2 (liczba sztuk wokół rdzenia GB202, podział wg ruchu wskazówek zegara). Dla porównania warto odnotować, że RTX 4090 cechuje się podziałem 3-4-1-4. Każdy moduł VRAM GDDR7 może mieć pojemność 2 GB, co oznacza, że teoretycznie GeForce RTX 5090 będzie przystosowany do obsługi 32 GB pamięci VRAM. Nie wiemy jednak, czy NVIDIA faktycznie skorzysta z tej możliwości, choć wydaje się, że wielu entuzjastów właśnie takiej pojemności VRAM-u oczekuje po nadchodzącej topowej karcie graficznej NVIDII.

