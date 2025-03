NVIDIA GeForce RTX 5090 - skorygowano informacje dotyczące specyfikacji topowego układu Blackwell GB202

Do sieci trafia coraz więcej nieoficjalnych informacji na temat kolejnej generacji kart graficznych NVIDII. Choć do daty premiery układów Blackwell pozostało jeszcze sporo czasu, to wcześniejsze doniesienia wskazywały, że można liczyć na duży postęp w zakresie specyfikacji. Topowa karta bazująca na układzie GB202 miała zostać wyposażona w 32 GB pamięci GDDR7, działającej w oparciu o 512-bitową szynę. Możliwe, że trzeba będzie nieco ograniczyć te oczekiwania.

Według najnowszych przewidywań, układ GB202 (prawdopodobnie GeForce RTX 5090) zostanie wyposażony w szynę 384-bitową. To może budzić wątpliwości, czy karta otrzyma więcej niż 24 GB pamięci.

Najnowsze informacje ponownie pochodzą od znanego z publikowania licznych przecieków użytkownika @kopite7kimi. Dokonał on korekty swoich wcześniejszych przewidywań. Pamięć topowego układu Blackwell (przypuszczalnie GeForce RTX 5090) ma być oparta na 384-bitowej szynie, czyli takiej samej, jak w przypadku najwyżej pozycjonowanego konsumenckiego układu obecnej generacji. Zasadniczą zmianą będzie jednak zastosowanie pamięci GDDR7 i to ten element będzie kluczowy dla uzyskania wyższej przepustowości. Niestety 384-bitowa szyna może oznaczać, że ponownie otrzymamy kartę z 24 GB, ale na tę chwilę to głównie spekulacje.

Przypomnijmy, że wedle wcześniejszych informacji topowa konsumencka karta z rodziny Blackwell będzie posiadała 24576 rdzeni CUDA. Więcej niż w GeForce RTX 4090 ma być też klastrów TPC. Ich liczba może sięgnąć 96. Podobnie będzie w przypadku bloków SM (192) i cache L2 (128 MB). Nowa karta ma być wykonana procesie technologicznym TSMC N3, co @kopite7kimi ponownie potwierdził w swoim wpisie. W kontekście całości nieco niepokoją przewidywania dotyczące ilości pamięci. Entuzjaści sprzętowi doskonale bowiem wiedzą, jak dużym problemem było to w przypadku kart Ada Lovelace. Z oceną powinniśmy jednak poczekać przynajmniej do prezentacji kart nowej generacji.

And GDDR7. — kopite7kimi (@kopite7kimi) November 15, 2023

TSMC3 — kopite7kimi (@kopite7kimi) November 15, 2023

Źródło: Tom's Hardware, VideoCardz