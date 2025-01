NVIDIA GeForce RTX 5090 - nowe szczegóły dotyczące układu graficznego Blackwell GB202

Obecnie w sprzedaży znajdziemy karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000, należące do architektury Ada Lovelace. Przedsiębiorstwo jednak z całą pewnością aktywnie pracuje nad kolejną generacją, która tym razem przyjmie kodową nazwę Blackwell. Będzie ona wykorzystana zarówno do akceleratorów HPC / AI, jak również do konsumenckich kart graficznych. Dotychczasowe doniesienia wskazują nie tylko na wykorzystanie litografii 3 nm od TSMC, ale również przebudowanie m.in. samych jednostek CUDA.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat układu graficznego NVIDIA GB202, który będzie napędzał kartę graficzną GeForce RTX 5090.

W sieci pojawiły się nowe informacje (oczywiście mowa o nieoficjalnych danych) dotyczące układu graficznego NVIDIA GB202, opartego na architekturze Blackwell. Wygląda na to, że nowy rdzeń ma zachować 12 klastrów GPC, ale jednocześnie zawierać znacznie więcej klastrów TPC - ich liczba ma się zwiększyć z 72 (architektura Ada Lovelace i układ AD102) do 96 (architektura Blackwell i rdzeń GB202). Przy zachowaniu dotychczasowego sposobu liczenia rdzeni CUDA, ich liczba w nowym układzie powinna sięgnąć 24567. Dla porównania AD102 oferuje 18432 rdzenie. Oczywiście sama informacja o ponad 24 tysiącach rdzeni CUDA nie wskazuje, że tyle samo jednostek obliczeniowych zostanie wykorzystanych w karcie GeForce RTX 5090, co dobitnie zostało już pokazane w obecnym flagowcu - GeForce RTX 4090.

NVIDIA GB202 NVIDIA AD102 Architektura Blackwell Ada Lovelace Proces technologiczny TSMC N3 TSMC 4N Klastry GPC 12 12 Klastry TPC 96 72 Bloki SM 192 144 Rdzenie CUDA (przewidywana liczba) 24567 18432 Pamięć ~32 GB GDDR7 24 GB GDDR6X Magistrala pamięci 512-bit 384-bit Taktowanie GPU Boost ~2900 MHz ~2500 MHz Cache L2 128 MB 72 MB

Według @kopite7kimi, układ NVIDIA GB202 w istocie otrzyma 512-bitową magistralę, co wskazuje również na wykorzystanie 32 GB pamięci. Jeśli NVIDIA zdecyduje się na użycie kości GDDR7 od Samsunga, przepustowość pamięci będzie wówczas wynosić 2048 GB/s. Ponownie ma zostać powiększony cache L2, tym razem z 72 MB w układzie AD102 do 128 MB w GB202. Całość ma przełożyć się na przynajmniej 70% wzrost wydajności w rasteryzacji i zapewne znacznie większy w Ray Tracingu (tutaj dane o rdzeniach RT są obecnie nieznane). Premiera nowej generacji kart GeForce RTX 5000 odbędzie się nie wcześniej niż na przełomie 2024/2025.

As I mentioned before, GA100 is 8*8, and GH100 is 8*9. GB100 will have a basic structure like 8*10. GB202 looks like 12*8. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 28, 2023

GB100 8192-bit, GB202 512-bit. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 28, 2023

If GB202 is developed from GH202, obviously GB202 will double the Raster Engines in a GPC, then double the ROPs in the GPC at least.

If Jensen uses RB+, we will see 4xROPs in a GPC. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 29, 2023

Źródło: X (Twitter) @kopite7kimi, VideoCardz