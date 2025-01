Black Myth: Wukong za darmo dla nabywców kart GeForce RTX 4000. NVIDIA pochwaliła się wydajnością Path Tracingu w grze

NVIDIA czasami dołącza do swoich kart graficznych kody na nowo wydawane gry. Tak było chociażby rok temu, kiedy to nabywcy układów GeForce RTX 4000 mogli odebrać za darmo Diablo IV. Najnowsza promocja także dotyczy tej serii kart, ale rozdawaną grą jest Black Myth: Wukong, który ma być jedną z najładniejszych gier obecnej generacji. NVIDIA zaprezentowała także, na jaką wydajność możemy liczyć po aktywowaniu Path Tracingu w tej produkcji.

Black Myth: Wukong to bardzo obiecująca gra akcji od chińskiego studia Game Science. Jedną z największych zalet produkcji ma być oprawa graficzna. Tytuł zaoferuje bowiem wsparcie dla Path Tracingu. Dzięki najnowszej promocji NVIDII, grę można zdobyć za darmo przy zakupie kart graficznych GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER oraz GeForce RTX 4070. Oferta dotyczy także gotowych zestawów komputerowych z którąś z wymienionych powyżej kart oraz laptopów z układami GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070. Promocja jest dostępna w większości dużych sklepów internetowych oferujących podzespoły komputerowe w Polsce. Szczegóły można znaleźć na stronie NVIDII.

Z okazji zbliżającej się premiery Black Myth: Wukong podzielono się też informacjami na temat wydajności gry z aktywowanym Path Tracingiem. Najbardziej zaawansowana odmiana techniki śledzenia promieni ma niestety bardzo wysokie wymagania sprzętowe, dlatego w większości przypadków nie obędzie się bez DLSS 3. Jak wynika z wykresów opublikowanych przez NVIDIĘ, w przypadku rozdzielczości 4K, DLSS Super Resolution ustawionym na tryb "Performance" i aktywowanym Frame Generation, GeForce RTX 4090 ma zapewnić średnio 100 klatek na sekundę. GeForce RTX 4080 to z kolei średnio 78 FPS-ów. Do komfortowej zabawy w rozdzielczości 2560 x 1440 powinien wystarczyć przy tych ustawieniach już GeForce RTX 4070, na którym gra powinna osiągnąć średnio około 67 FPS-ów. Należy odnotować, że jak na zaawansowaną graficznie grę z aktywowanym Path Tracingiem nie są to wyniki złe, ale w zestawie testowym znajdował się też topowy procesor Intel Core i9-14900K oraz 64 GB RAM.

Źródło: NVIDIA