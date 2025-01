Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro - Jak działa i co daje NVIDIA DLSS, Frame Generation, Path i Ray Tracing, Reflex

Czysta wydajność kart graficznych nie stanowi dzisiaj jedynego czynnika decyzyjnego przy wyborze docelowego urządzenia, ponieważ coraz ważniejsza staje się obsługa dodatkowych technologii, które poprawiają oprawę graficzną i zwiększają wydajność. NVIDIA DLSS, Frame Generation, Path i Ray Tracing, NVIDIA Reflex czy szeroko rozumiany AI - wszystko razem obsługuje Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro, będący zarazem najtańszym modelem z takim układem.

Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro obsłuży wszystkie najważniejsze technologie - NVIDIA DLSS, Frame Generation, Path i Ray Tracing, Reflex, będąc również gotowym na wyzwania związane z AI. Pełen pakiet możliwości NVIDIA DLSS 3.5 sprawdzimy w wymagającej grze Alana Wake 2.

Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro jest konstrukcją zajmująca trzy miejsca w obudowie, charakteryzującą czarno-srebrnym wybarwieniem, gdzie środkowe paski posiadają podświetlenie RGB. Urządzenie mierzy dokładnie 329 x 133 x 63 mm (D x S x W). Maskownicę wykonano z tworzywa sztucznego, wzbogacając logotypem GeForce RTX umieszczonym na grzbiecie. Backplate jest oczywiście metalowy i perforowany, co usprawnia oddawania ciepła. Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro jest zasilany pojedyncza 16-pinoweą wtyczką, jednak w opakowaniu znajduje się przejściówka umożliwiająca wykorzystanie 8-pinowych złączy.

Chłodzeniem Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro zajmuje się masywny aluminiowy radiator z niklowanymi heat-pipe'ami, który podzielono na osobne sekcje. Całość owiewają trzy 100 mm wentylatory osiowe, które poniżej 60 stopni Celsjusza na rdzeniu przechodzą w stan spoczynku (Zero-Fan). Na tylnym panelu karty graficznej umieszczono cztery cyfrowe złącza obrazu - 1x HDMI 2.1a oraz 3x DisplayPort 1.4a. Taktowanie GPU Boost Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro wynosi 2640 MHz, faktycznie będąc jeszcze wyższym, natomiast na pokładzie znajduje się również 16 GB pamięci GDDR6X na 256-bitowej magistrali pracującej z zegarem 21000 MHz. Aktualna cena prezentowanego modelu to około 3850 złotych.

Alan Wake 2 - Graficzny majstersztyk

Pomiary wydajności zostały przeprowadzone w gze Alan Wake 2, będącej jedną z najbardziej zaawansowanych produkcji pod względem oprawy graficznej. Testy wykonano w lokacji Cauldron Lake charakteryzującego się dużym zagęszczeniem roślinności, odbiciami w kałużach oraz najróżniejszymi zjawiskami świetlnymi. Przejście w promieniach zachodzącego słońca przez podmokłą polanę, gdzie dodatkowo mamy odbicia i efekty wolumetryczne, to naprawdę wymagający scenariusz. Spędzimy tutaj kilka(naście) godzin, dlatego obszar Cauldron Lake należy traktować jako integralną część rozgrywki, a nie chwilową migawkę.

Alan Wake 2 - Miejsce pomiarowe

NVIDIA DLSS

NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) to najbardziej zaawansowana technika upscalowania obrazu, wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji oraz uczenie maszynowe. Specjalne jednostki obecne w kartach graficznych NVIDIA odpowiadają za przetwarzanie sceny z niższej rozdzielczości do natywnej, co pozwala zachować wysoką jakość obrazu przy jednoczesnym wzroście wydajności. NVIDIA DLSS okazuje się bardzo przydatne zwłaszcza w wyższych rozdzielczościach, gdzie dodatkowe klatki na sekundę zazwyczaj się przydają.

Alan Wake 2 - 4K / DLSS Quality

NVIDIA DLAA

DLAA jest odmianą antyaliasingu przestrzennego, który niewielkim kosztem wydajności znacznie poprawia wygładzanie krawędzi. Działanie techniki opiera się na mechanizmach sztucznej inteligencji i wymaga do funkcjonowania rdzeni Tensor obecnych w kartach graficznych NVIDIIA. Zastosowanie DLAA przekłada się na lepszą jakość wyświetlanego obrazu, nawet w porównaniu do rozdzielczości natywnej, a zwłaszcza w porównaniu do najbardziej rozpowszechnionego TAA.

Alan Wake 2 Ray Tracing - 4K / DLAA Ray Reconstruction

Ray Tracing

Ray tracing wykorzystuje realistyczny model odtwarzania zachowania światła, a symulacja polega na śledzeniu jego ścieżek, gdzie następują przecięcia i odbicia, jak również określeniu ich reakcji z elementami otoczenia. Śledzenie promieni obejmuje też szereg różnorakich efektów m.in. odbicia, cienie, globalne oświetlenie, okluzję otoczenia. Alana Wake II posiada całe spektrum opcji związanych z ray tracingiem, przekładających na spektakularną grafikę.

Alan Wake 2 - Ray Tracing ON / OFF

Path Tracing

Path tracingu jest zbliżony w działaniu do ray tracingu, aczkolwiek oferuje łatwiejsze modelowanie promieniujących powierzchni, niestety przy większym nakładzie obliczeń. Alan Wake 2 wdrożył tutaj kompleksowe rozwiązania dla wszystkich rodzajów generowania światła: bezpośredniego, rozproszonego i odbijanego. Path tracing pozwala uzyskać jeszcze bardziej realistyczne sceny, szczególnie przy operowaniu światłem, co potęguje także klimat.

Alan Wake 2 - Path Tracing ON / OFF

Ray Receonstruction

Ray Reconstruction to funkcja powiązana z Path Tracingiem, bowiem wpływa m.in. na szybszą reakcję na dynamiczne zmiany oświetlenia oraz minimalizuje ilość artefaktów przy aktywnym śledzeniu promieni. Pozwala to nadać ostrości np. przedmiotom odbijanym w lustrzanych powierzchniach. Koszt wydajności jest tutaj minimalny, więc w absolutnie każdym przypadku warto ray reconstruction włączyć na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.

Alan Wake 2 - Ray Reconstruction ON / OFF

Wydajność rasteryzacja

Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro bez aktywnego Ray i Path Tracingu zapewnia bezproblemowe granie w rozdzielczościach 1920x1080 oraz 2560x1440, generując ponad 60 klatek na sekundę nawet w bardzo trudnych scenariuszach. Włączenie technik NVIDIA DLSS Quality i/lub Frame Generation jest wymagane dopiero w rozdzielczości 3840x2160, ale osoby posiadające monitory z wysokim odświeżaniem, powinny skorzystać z takiej opcji wcześniej.

Alan Wake II - Cauldron Lake Forest High / RT OFF / PT OFF / RR OFF / DirectX 12 MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 25 50 75 100 125 150 175 200 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

1920x1080, DLSS Quality, FG ON 180 173 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

1920x1080, DLSS Quality, FG OFF 115 111 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

1920x1080, DLSS OFF, FG OFF 90 86

Alan Wake II - Cauldron Lake Forest High / RT OFF / PT OFF / RR OFF / DirectX 12 MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 18 36 54 72 90 108 126 144 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

2560x1440, DLSS Quality, FG ON 137 130 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

2560x1440, DLSS Quality, FG OFF 90 86 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

2560x1440, DLSS OFF, FG OFF 62 60

Alan Wake II - Cauldron Lake Forest High / RT OFF / PT OFF / RR OFF / DirectX 12 MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

3840x2160, DLSS Quality, FG ON 72 67 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

3840x2160, DLSS Quality, FG OFF 53 50 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

3840x2160, DLSS OFF, FG OFF 30 28

Wydajność Patch Tracing

Włączenie pełnego pakietu efektów RTX pokazuje, dlaczego warto posiadać w pogotowiu kartę graficzną Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro obsługującą NVIDIA DLSS 3.5. Zestaw obejmujący DLSS Quality (Super Resolution), Frame Generation i Ray Reconctruction, pozwala na płynne granie w rozdzielczości 2560x1440 przy ponad 60 klatkach na sekundę. Dopiero przy 3840x2160 przydałaby się redukcja ustawień albo… mocniejsza karta graficzna.

Alan Wake II - Cauldron Lake Forest High / RT High / PT ON / RR ON / DirectX 12 MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 14 28 42 56 70 84 98 112 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

1920x1080, DLSS Quality, FG ON 102 97 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

1920x1080, DLSS Quality, FG OFF 59 56 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

1920x1080, DLSS OFF, FG OFF 38 35

Alan Wake II - Cauldron Lake Forest High / RT High / PT ON / RR ON / DirectX 12 MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 9 18 27 36 45 54 63 72 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

2560x1440, DLSS Quality, FG ON 69 66 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

2560x1440, DLSS Quality, FG OFF 41 39 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

2560x1440, DLSS OFF, FG OFF 24 22

Alan Wake II - Cauldron Lake Forest High / RT High / PT ON / RR ON / DirectX 12 MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 5 10 15 20 25 30 35 40 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

3840x2160, DLSS Quality, FG ON 35 31 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

3840x2160, DLSS Quality, FG OFF 22 20 Palit RTX 4070 Ti Super GamingPro

3840x2160, DLSS OFF, FG OFF 12 11

NVIDA Reflex

Standardem w określaniu wydajności sprzętu pozostają klatki na sekundę, gdzie więcej oznacza lepiej, aczkolwiek FPS-y nie stanowią jedynego parametru opisującego płynność obrazu. Istnieją jeszcze między innymi opóźnienia w generowaniu ramek, mające niebagatelny wpływ na finalne rezultaty czy odczucia. Kiedy naciśniemy lewy przycisk myszki, konkretne dane zostaną wysyłane do komputera i widzimy efekt w postaci np.: wystrzału z broni trzymanej przez bohatera. Jednak zanim do tego dojdzie, dane są przetwarzane przez szereg komponentów oraz podsystemów m.in. procesor czy system operacyjny. Dopiero w dalszej kolejności do pracy zabiera się Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro. Przynajmniej z technicznego punktu widzenia, ponieważ sygnał jest inicjowany z poziomu monitora, zanim zostanie ostatecznie przetworzony i wyświetlony. To nie świąteczna magia, tylko solidne technologie NVIDII przynoszą takie efekty.

Input lag jest czasem między wysłaniem i wyświetleniem obrazu. Im mniejszy wskaźnik podawany w milisekundach (ms), tym oczywiście lepiej. Chociaż wiele gamingowych monitorów oferuje już naprawdę niskie opóźnienie, NVIDIA wprowadziła autorskie rozwiązanie, dzięki któremu możemy cieszyć się jeszcze bardziej zredukowanym input lagiem. Technika Reflex jest zgodna ze wszystkimi monitorami, natomiast modele z nowym modułem G-Sync zapewnią najlepsze efekty i dodatkowo monitoring parametrów za pomocą wbudowanego narzędzia NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Ile można w praktyce zyskać? A całkiem sporo, natomiast tutaj posłużę się innymi tytułami, bardziej wrażliwymi na kwestię input laga od Alan Wake 2.

Call of Duty Warzone - Traning Arena 1920x1080 / High / RT OFF / DLSS OFF / DirectX 12 Milisekundy (mniej = lepiej) 5 10 15 20 25 30 35 40 Palit RTX 4070 Ti SUPER GamingPro

NVIDIA Reflex High 30.7 Palit RTX 4070 Ti SUPER GamingPro

NVIDIA Reflex Normal 35.0 Palit RTX 4070 Ti SUPER GamingPro

NVIDIA Reflex OFF 39.0

Fortnite - Floating Island 1920x1080 / High / RT OFF / DLSS OFF / DirectX 12 Milisekundy (mniej = lepiej) 4 8 12 16 20 24 28 32 Palit RTX 4070 Ti SUPER GamingPro

NVIDIA Reflex High 19.0 Palit RTX 4070 Ti SUPER GamingPro

NVIDIA Reflex Normal 21.7 Palit RTX 4070 Ti SUPER GamingPro

NVIDIA Reflex OFF 28.3

Valorant - Training Arena 1920x1080 / High / MSAA x4 / DirectX 11 Milisekundy (mniej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 Palit RTX 4070 Ti SUPER GamingPro

NVIDIA Reflex High 36.0 Palit RTX 4070 Ti SUPER GamingPro

NVIDIA Reflex Normal 37.6 Palit RTX 4070 Ti SUPER GamingPro

NVIDIA Reflex OFF 42.2

NVIDIA Broadcast, Ansel, Highlights i Freestyle

Aplikacja NVIDIA Broadcast to propozycja skierowana do internetowych twórców, zwłaszcza streamerów i użytkowników prowadzących wideokonferencje, bowiem przekształca dowolne miejsce transmisji w domowe studio. Przede wszystkim możemy wycinać tła, stosować dowolny podkład oraz korzystać z dodatkowych efektów np.: rozmycia. Pozwala to zarazem ograniczyć koszty przygotowania profesjonalnego miejsca nagraniowego wymagającego m.in. green screena czy zewnętrznego oświetlenia. NVIDIA Broadcast wprowadza także dynamiczne śledzenie ruchów kamery, automatyczne dopasowywanie obrazu i redukcję szumów mikrofonu i otoczenia np.: pisania do czego wykorzystana jest AI. Aplikację można pobrać TUTAJ (LINK).

Osoby korzystające z oprogramowania GeForce Experience, będącego centrum zarządzania parametrami i wydajnością kart graficznych, mogą skorzystać również z kilku ciekawych funkcji. Oprócz automatycznej aktualizacji sterowników, nagrywania rozgrywki poprzez nakładkę ShadowPlay czy dobierania optymalnych ustawień, GeForce Experience oferuje między innymi automatyczne rejestrowanie wydarzeń na ekranie za pomocą NVIDIA Highlights. Nie trzeba już pamiętać o włączeniu nagrywania, aplikacja sama zapamiętuje epickie momenty, jeśli gra komputerowa wspomnianą funkcję obsługuje np.: Fortnite albo Playerunknown's Battlegrounds. NVIDIA ShadowPlay i Highlights umożliwiają także bardzo łatwe tworzenie plików GIF i dzielenie się zapisami rozgrywki w mediach społecznościowych, jak również transmitowanie potyczek za pośrednictwem Facebook Live, Twitch lub YouTube Live.

Kolejną ciekawostką dla fanów tworzenia oryginalnych materiałów, jest narzędzie NVIDIA Ansel, umożliwiające wykonywanie profesjonalnych zrzutów ekranowych w wybranych grach komputerowych. Nakładka pozwala manipulować kątem ustawienia kamery, dobierać niecodzienne perspektywy nawet w 360-stopniowym zakresie pola widzenia, wykonywać obrazy w superrozdzielczości, trybie HDR i stereoskopowym. NVIDIA Ansel oferuje także zestaw specjalnych filtrów, ręczne regulowanie kontrastu i jasności. Dzięki temu można stworzyć wysokiej jakości oryginalne screeny i tapety. NVIDIA Freestyle to natomiast zestaw kilkunastu filtrów przetwarzania końcowego, dzięki którym zamienisz wygląd działających gier poprzez nałożenie efektów retro, sepii, czarno-białego albo dostosujesz kolory do swoich potrzeb, jeśli przykładowo jesteś daltonistą. Wszystkie opisane rozwiązania integruje GeForce Experience.

NVIDIA Studio

NVIDIA przygotowała także specjalne rozwiązania dla twórców. Niezależnie od tego, czy renderujesz, edytujesz wideo nawet w 8K, zajmujesz się projektami, czy tworzysz dla zabawy, możesz to robić sprawniej i szybciej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne GeForce RTX 4000 SUPER, oprogramowanie zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Dodatkowo, można w aplikacji GeForce Experience szybko przełączać się pomiędzy wersją Game Ready oraz Studio, zależnie do czego będziemy wykorzystywać nasz sprzęt.