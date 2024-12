NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell - nadchodzące karty graficzne z podobnymi szynami pamięci co GeForce RTX 4000

Przed końcem roku NVIDIA powinna ujawnić nową generację dla kart graficznych GeForce. Mowa o modelach GeForce RTX 5000, opartych na architekturze Blackwell. Spodziewamy się, że kolejna seria układów NVIDII będzie produkowana w fabrykach TSMC, tym razem jednak w procesie technologicznym TSMC N3. Nadal jednak wielu informacji nie znamy, w tym przypuszczalnej wydajności w rasteryzacji i Ray Tracingu. Tymczasem w sieci pojawiła się nieoficjalna wiadomość na temat możliwych szyn pamięci układów Blackwell.

Według nieoficjalnych informacji, nadchodząca generacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 z rodziny Blackwell będzie się charakteryzować podobną konfiguracją szyn pamięci co obecne modele Ada Lovelace.

Według @Kopite7kimi, w nadchodzącej generacji kart NVIDII nie powinniśmy spodziewać się modeli z 512-bitową szyną pamięci. Zamiast tego najwyższa, wykorzystana magistrala w dalszym ciągu będzie 384-bitowa. Pozostałe rdzenie Blackwell GB20X również mają zachować zbliżoną lub wręcz taką samą konfigurację magistrali co aktualne karty graficzne, oparte na architekturze Ada Lovelace i rdzeniach AD10X. Przypominamy jednak, że nadchodząca seria GeForce RTX 5000 wykorzysta najnowszy standard pamięci VRAM - GDDR7 zamiast GDDR6(X).

Rdzeń graficzny / GeForce RTX 5000 Blackwell Magistrala i przepustowość VRAM (GDDR7 / 32 Gbps) - nieoficjalna konfiguracja GB102 384-bit / 1536 GB/s GB103 256-bit / 1024 GB/s GB104 / GB105 (?) 192-bit / 768 GB/s GB106 128-bit / 512 GB/s GB107 128-bit / 512 GB/s

Warto także podkreślić, iż pierwsza wersja GDDR7, która zostanie wykorzystana w nadchodzącej generacji kart NVIDII, zachowa taką samą gęstość co obecne standardy GDDR6(X). Mowa o 16 Gb, co umożliwia montowanie kostek VRAM o pojemności 2 GB. Zaprezentowany standard JEDEC jednak potwierdza, iż w przyszłości możliwe będzie zwiększenie gęstości do 24 Gb (kostki 3 GB), 32 Gb (4 GB), 48 Gb (6 GB) oraz 64 Gb (8 GB). Standard GDDR7 jest pod tym względem znacznie bardziej rozbudowany niż GDDR6, co przełoży się w przyszłości na nowe konfiguracje pamięci GDDR7 dla kart graficznych. Zachowanie takiej samej gęstości dla pierwszej generacji GDDR7 powoduje, iż NVIDIA w nadchodzącej generacji kart GeForce RTX 5000 może zdecydować się na zachowanie takiej samej ilości pamięci co w obecnych modelach lub ich podwojenie. Na co producent się zdecyduje finalnie, to dopiero się okaże.

Although I still have fantasies about 512 bit, the memory interface configuration of GB20x is not much different from that of AD10x. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 9, 2024

Źródło: X @Kopite7kimi, WCCFTech